Giriş Tarihi: 04.01.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
18:19
Sihirli Annem'in tombul Cem'i aşk acısından 30 kilo verdi! İşte Buğra Özmüldür’ün şaşırtan son hali!
Bir dönemin çocuk yıldızlarından Buğra Özmüldür, yani nam-ı diğer 'Sihirli Annem Cem' değişimiyle herkesi şaşırttı. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür şimdilerde 32 yaşında. Buğra Özmüldür'ün eski tombul halinden eser yok. Sihirli Annem'in Cem'ini aşk acısı eritmiş... Buğra Özmüldür reddedilince 30 kilo verdiğini itiraf etmişti... Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün şaşırtan son hali...