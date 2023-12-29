Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı incecik oldu! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali olay!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olan genç oyuncunun Aralık 2019'da dünyaya getirdiği kızı Zeynep Nisa'ya hamile olduğu dönemde aldığı kilolardan kısa sürede kurtuldu. Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. İşte sosyal medyayı sallayan Ersubaşı'nın son hali…