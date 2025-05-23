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Haberler Galeri Sihirli Annem’in yıldızları İnci Türkay ve Şahap Sayılgan anlattı: İlk gün çok ağladık, gözyaşlarımı durduramadım!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 17:02

Sihirli Annem’in yıldızları İnci Türkay ve Şahap Sayılgan anlattı: İlk gün çok ağladık, gözyaşlarımı durduramadım!

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini ise Mustafa Kotan'ın üstlendiği, senaryosu Gamze Özer ile Arzu Yurtseven'e ait olan Poll Films imzalı "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminin vizyona girmesine sayılı günler kaldı. 22 yıl önce dizi olarak yayın hayatına başlayan, orijinal kadronun yıllar sonraki hallerinin film olarak görüleceği proje büyük bir merakla bekleniyor. Filmin başrollerinden İnci Türkay ve Şahap Sayılgan ile vizyon öncesi bir araya geldik. Ünlü oyuncular ile filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.

YASEMİN DÖNGEL
Sihirli Annem’in yıldızları İnci Türkay ve Şahap Sayılgan anlattı: İlk gün çok ağladık, gözyaşlarımı durduramadım!

Kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Jess Molho, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner gibi isimleri barındıran "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz", yıllar sonra yeniden, bu kez film olarak seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Vizyon öncesi filmin başrollerinden İnci Türkay ile Şahap Sayılgan, Günaydın YouTube kanalında 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'e konuştu. Yıllar sonra yeniden karı-koca olarak kamera karşısına geçen ikili; setin ilk gününden ve yaşadıkları kayıplardan bahsetti, gelen eleştirilere de yanıt verdi. İşte röportajın tüm detayları...

Sihirli Annem’in yıldızları İnci Türkay ve Şahap Sayılgan anlattı: İlk gün çok ağladık, gözyaşlarımı durduramadım!

-22 yıl sonra bu ekip bir araya geldi, 7'den 70'e herkeste bir heyecan uyandırdı. Film teklifi size ilk geldiğinde siz ne hissettiniz, ilk kimi aradınız?

İnci Türkay: Aslında şöyle ki; bu proje yani film olma hikayesi bayağı eskiye dayanıyor. Daha önce de çok defa olması olasılığı gündeme gelmişti. Bizim senaristimiz Gamze Özer rahmetli oldu. Kendisini burada çok rahmetle, sevgiyle, çok samimi, sıcak sevgili duygularla anmak isterim. Çok uğraşmıştı, onun vasiyeti gibi bir şey kaldı bize zaten. Birkaç defa böyle olacak gibi oldu, olmadı falan filan derken bu habere önce pek inanmadık tabii biz. Yine olacak olacak filan diye düşündük. Ama sonra çok ciddiye bindi işler ve tabii çok sevindik. Hepimiz çok yürekten, çok samimi böyle sanki ailemize kavuşuyormuşçasına tekrardan koşarak geldik.

Şahap Sayılgan: Şimdi beni aradılar. Aynı şekilde İnci'nin de söylediği gibi; ben de birkaç kere böyle olacak, kesin olacak denildi, hiçbir şey olmadı. Dedim "Bu da onlardan biri mi acaba?" ama ben genelde bu tip şeyleri İnci'ye sorarım. Hani doğru mu değil mi, teyit etmek için. Hemen şey yazdım, "Beni biri aradı. Şu dedi, bu dedi. Nedir bu?" dedim, "Yo yo kesin kesin" dedi. "Ben o firmayla daha önce çalıştım" dedi. "Tamam" dedim o zaman, öyle kabul ettim yani. Sonra bizim eski yönetmenimiz, o zaman daha çok gençti değil mi? Mustafa'cığım, onunla konuştuk falan. Öyle kabul ettim ve tabii çok güzel bir şey. Bir araya geldik tekrar. Aile buluştu ama sanki dün yarım kalmış bir şeyi devam ettirdik gibi oldu. Yani hemen bir başladık. Her ne kadar birbirimizden bu kadar uzak da olsak değil mi?

İnci Türkay: Evet.

Şahap Sayılgan: Aslında kalpler bir olduğu için, birbirimizi unutmadığımız için çok fazla uzak gibi gelmedi bana bilmiyorum.

İnci Türkay: Yok, fiziki mesafeler bizi etkilemiyor.

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Sihirli Annem’in yıldızları İnci Türkay ve Şahap Sayılgan anlattı: İlk gün çok ağladık, gözyaşlarımı durduramadım!

HİÇBİR ZAMAN EN UFAK BİR KUSURLARI OLMADI

-Şu çok değerli bence; projeler olur, çekilir biter ve herkes hayatına devam eder. Ama sizler hepiniz birbirinizle görüşmeye, iletişimde kalmaya devam ettiniz 22 yıldır, dile kolay…

İ.T.: İlk yayına girdiği, aslında 2003'de başladığı için 22 yıl diyoruz. Yoksa çok uzun yıllar ekrandaydık. Hatta ara ara ben hala görüyorum kendimi bir yerlerde, bir tekrarlarımız çıkıyor falan ama dediğiniz gibi bu kadar uzun zaman kopmamak, bizim çocuk oyuncularımızın o dönem elimizde büyümüş olmalara rağmen şimdi hepsi çok başarılı birer genç birey oldular ama aynı saygı, aynı sevgi, aynı hiyerarşi aramızda devam ediyor. Hiçbir zaman en ufak bir kusurları olmadı bize. İnşallah bizim de onlara olmamıştır. Keza büyüklerimizin bizim öyle ben hep söylerim Nevra Serezli var tabii. İdolümdür. Onunla bir de daha önceden de çalışmaya başladığımız için bu üstüne katlandı. Gül Onat olsun Ayşen İnce olsun yani herkes çok kıymetli. Hepimiz birbirimize çok sevgi, saygı ve çok samimi hislerle bağlıyız.

Sihirli Annem’in yıldızları İnci Türkay ve Şahap Sayılgan anlattı: İlk gün çok ağladık, gözyaşlarımı durduramadım!

SETİN İLK GÜNÜNDE ÇOK AĞLADIK, GÖZYAŞLARIMI DURDURAMADIM

-İlk set günü neler yaşandı peki, birbirinizi ilk gördüğünüzde ne yaptınız?

Ş.S.: Sarıldık havada atladık birbirimizin kucağına (gülüyor). Güzel özlemişiz yani.

İ.T.: Ağladık yani çok. Ben durduramadım gözyaşlarımı. Ağladık, onların kamera arkaları var filmden sonra herhalde çıkar yayınlanır. Bak şimdi öyle olunca benim burnumun direği sızlıyor. Tabii ben hemen anmak istiyorum. Başta senaristimiz Sihirli Annem'in beraber oluşturduğumuz kahramanları, karakterleri hepsinin hayal ettiği gibi yazıya döken bu kadar bölüm taşıyan Gamze Özer senaristimiz. Ama bu filmde Arzu Yurtseven'i de söylemek lazım. Onun senaryoya çok destekleri oldu bu filmde Gamze'yi kaybettiğimiz için. Defne Joy Foster'ı anmak isterim, kömür prensesimiz. Mümtaz Sevinç'i, Ayla Arslancan'ı, pamuk ninemiz. Sonra Lale Oraloğlu'nu Merzuka ninemiz ve Oğuz Oktay'ı Bulut dayımızı. Ne kadar çok aramızdan ayrılan olmuş. Ve tabii en sona saklıyorum benim için kalbimde apayrı bir yeri var; Sevgili Metin Serezli, Nevra (Serezli) ablamla beraber Metin Serezli de Taci'ye sesiyle olağanüstü hayat verdi ve onu herkese çok sevdirdi. Onların hepsinin sanıyorum gözü burada şimdi, kalbi burada bizlerle. Eminim biz de onların desteğiyle çok güzel olacak film öyle diyeyim. Böyle duygusal konuşmalar yapamıyorum artık. Yaşlandım.

Sihirli Annem’in yıldızları İnci Türkay ve Şahap Sayılgan anlattı: İlk gün çok ağladık, gözyaşlarımı durduramadım!

ESTETİK FALAN BİLMİYORUM, YAPTIRMADIM

-Estağfurullah. "Betüş gerçekten peri galiba hala aynı duruyor" yorumlarına çok şahit oldum sosyal medyada…

İ.T.: Hakikaten, bir şey yaptığım da yok aslında bakarsanız, bak her yerim de oynuyor. Şey söylentileri oluyor genelde, altına estetik falan yazıyorlar ama ben herhalde bundan 15 yıl önce daha bu dizi devam ederken çok kötüydü göz altlarım. O göz altı torbalarını almıştım. Zaten ben Türkiye'de yaşamıyorum. Yaşadığım yerde de bu tip şeyler pek yok yani. Estetik falan pek bilmiyoruz. Yanaklarım mesela benim çocukluk fotoğraflarıma bakınca, aslında onu paylaşmak istiyorum bir yerde göstermek istiyorum. Hep böyle tombul yanak, dört yaşında bir fotoğrafım var onu gerçekten bir yerde paylaşacağım. Neyse çok da takılmıyorum böyle şeylere çünkü yok yani öyle bir şey bizde ama spor yapıyoruz, işte günlük hayata çok bağlıyız, enerji doluyuz. Bence bütün bunlar çok etkiliyor. Enerji, doğru beslenme, iyi uyuma hepsi yansıyor. Hepimiz genç kaldık.