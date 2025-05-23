Sihirli Annem’in yıldızları İnci Türkay ve Şahap Sayılgan anlattı: İlk gün çok ağladık, gözyaşlarımı durduramadım!

-22 yıl sonra bu ekip bir araya geldi, 7'den 70'e herkeste bir heyecan uyandırdı. Film teklifi size ilk geldiğinde siz ne hissettiniz, ilk kimi aradınız?

İnci Türkay: Aslında şöyle ki; bu proje yani film olma hikayesi bayağı eskiye dayanıyor. Daha önce de çok defa olması olasılığı gündeme gelmişti. Bizim senaristimiz Gamze Özer rahmetli oldu. Kendisini burada çok rahmetle, sevgiyle, çok samimi, sıcak sevgili duygularla anmak isterim. Çok uğraşmıştı, onun vasiyeti gibi bir şey kaldı bize zaten. Birkaç defa böyle olacak gibi oldu, olmadı falan filan derken bu habere önce pek inanmadık tabii biz. Yine olacak olacak filan diye düşündük. Ama sonra çok ciddiye bindi işler ve tabii çok sevindik. Hepimiz çok yürekten, çok samimi böyle sanki ailemize kavuşuyormuşçasına tekrardan koşarak geldik.

Şahap Sayılgan: Şimdi beni aradılar. Aynı şekilde İnci'nin de söylediği gibi; ben de birkaç kere böyle olacak, kesin olacak denildi, hiçbir şey olmadı. Dedim "Bu da onlardan biri mi acaba?" ama ben genelde bu tip şeyleri İnci'ye sorarım. Hani doğru mu değil mi, teyit etmek için. Hemen şey yazdım, "Beni biri aradı. Şu dedi, bu dedi. Nedir bu?" dedim, "Yo yo kesin kesin" dedi. "Ben o firmayla daha önce çalıştım" dedi. "Tamam" dedim o zaman, öyle kabul ettim yani. Sonra bizim eski yönetmenimiz, o zaman daha çok gençti değil mi? Mustafa'cığım, onunla konuştuk falan. Öyle kabul ettim ve tabii çok güzel bir şey. Bir araya geldik tekrar. Aile buluştu ama sanki dün yarım kalmış bir şeyi devam ettirdik gibi oldu. Yani hemen bir başladık. Her ne kadar birbirimizden bu kadar uzak da olsak değil mi?

İnci Türkay: Evet.

Şahap Sayılgan: Aslında kalpler bir olduğu için, birbirimizi unutmadığımız için çok fazla uzak gibi gelmedi bana bilmiyorum.

İnci Türkay: Yok, fiziki mesafeler bizi etkilemiyor.