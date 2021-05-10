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Haberler Galeri Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk yuvası ortaya çıktı! İlişki yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli hakkında bomba iddia...
Giriş Tarihi: 10.05.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 14:57

ve 'nin ortaya çıktı! İlişki yaşadıkları konuşulan hakkında bomba iddia...

Özel hayatıyla bir süredir magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı , son dönemde oyuncu iddialarıyla gündemde. Bir dönem Ahmet Kural ile olaylı bir ayrılık yaşayan Sıla, gönlünü ünlü şef 'ye kaptırmıştı. Sıla ve Hazer Amani, Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu. Çift 11 aylık evliliklerini ise geçen aylarda noktaladı. Boşanmanın ardından Sıla'nın gönlünü İlker Kaleli'ye kaptırdığı öne sürüldü. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan 'nin da ortaya çıktı.

Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk yuvası ortaya çıktı! İlişki yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli hakkında bomba iddia...

Özel hayatıyla bir süredir magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı , son dönemde oyuncu iddialarıyla gündemde.

Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk yuvası ortaya çıktı! İlişki yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli hakkında bomba iddia...

Bir dönem Ahmet Kural ile olaylı bir ayrılık yaşayan , gönlünü ünlü şef 'ye kaptırmıştı.

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Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk yuvası ortaya çıktı! İlişki yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli hakkında bomba iddia...

ve , Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu. Çift 11 aylık evliliklerini ise geçen aylarda noktaladı.

Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk yuvası ortaya çıktı! İlişki yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli hakkında bomba iddia...

'den boşandıktan sonra 'nın eski eşini çabuk unuttuğu, gönlünü 'ye kaptırdığı iddia edildi.

Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk yuvası ortaya çıktı! İlişki yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli hakkında bomba iddia...

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ve 'nin da ortaya çıktı.

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