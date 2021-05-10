Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk yuvası ortaya çıktı! İlişki yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli hakkında bomba iddia...

Özel hayatıyla bir süredir magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Sıla, son dönemde oyuncu İlker Kaleli iddialarıyla gündemde. Bir dönem Ahmet Kural ile olaylı bir ayrılık yaşayan Sıla, gönlünü ünlü şef Hazer Amani'ye kaptırmıştı. Sıla ve Hazer Amani, Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu. Çift 11 aylık evliliklerini ise geçen aylarda noktaladı. Boşanmanın ardından Sıla'nın gönlünü İlker Kaleli'ye kaptırdığı öne sürüldü. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk yuvası da ortaya çıktı.