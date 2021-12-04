Giriş Tarihi: 04.12.2021 14:49Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 14:52
Sıla'nın aşk dolu bakışları bu kez İlker Kaleli'ye! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
Özel hayatındaki hızlı değişikliklerle adından sık sık söz ettiren şarkıcı Sıla, geçtiğimiz yaz aylarında oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü şef Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini bu yılın başında noktalayan Sıla, İlker Kaleli ile birlikteliğini dolu dizgin sürdürüyor. Şarkıcı, son olarak sevgilisiyle yeni pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Sıla ile İlker Kaleli'nin birbirine olan aşk dolu bakışları sosyal medyaya damga vurdu.