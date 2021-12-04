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Haberler Galeri Sıla'nın aşk dolu bakışları bu kez İlker Kaleli'ye! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 04.12.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 14:52

Sıla'nın aşk dolu bakışları bu kez İlker Kaleli'ye! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Özel hayatındaki hızlı değişikliklerle adından sık sık söz ettiren şarkıcı Sıla, geçtiğimiz yaz aylarında oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü şef Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini bu yılın başında noktalayan Sıla, İlker Kaleli ile birlikteliğini dolu dizgin sürdürüyor. Şarkıcı, son olarak sevgilisiyle yeni pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Sıla ile İlker Kaleli'nin birbirine olan aşk dolu bakışları sosyal medyaya damga vurdu.

Sıla’nın aşk dolu bakışları bu kez İlker Kaleli’ye! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Sıla Gençoğlu, Duman'ın 2005 yılında yayınlanan 'Seni Kendime Sakladım' albümündeki 'Rüyanda Görsen İnanma' parçasını kendi yorumuyla seslendirdi.

Sıla’nın aşk dolu bakışları bu kez İlker Kaleli’ye! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Sıla'nın yeni şarkısının düzenlemesini, oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen İlker Kaleli yaptı. Ünlü oyuncu, şarkının akustik ve elektro gitarlarını da çaldı.

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Sıla’nın aşk dolu bakışları bu kez İlker Kaleli’ye! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü popçu, oyuncu aşkı ile şarkının stüdyo çalışmalarında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı. İkilinin birbirlerine olan bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Sıla’nın aşk dolu bakışları bu kez İlker Kaleli’ye! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Sıla'nın takipçileri; "Sevda ateşi sönmesin", "Mucizeye bakar gibi öyle", "Maşallah çok güzelsiniz", "Hep mutlu olun", "Aşkınız daim olsun" şeklinde yorumlar yazdı.

Sıla’nın aşk dolu bakışları bu kez İlker Kaleli’ye! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Sıla kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına şu notu düştü: "Dünden bugüne ne heyecan! Kaan, teşekkürler. Emeği geçen tüm müzisyen arkadaşlarım, teşekkürler.

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