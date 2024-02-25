Giriş Tarihi: 25.02.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
08:36
Şimdi sosyal medyada olmamak moda! ABD'deki yeni trende Türk ünlüler nasıl bakıyor?
Yurt dışında ünlüler arasında başlayan bir akım Türkiye'de de tartışılıyor. Aralarında manken Kate Moss ve oyuncu Scarlett Johansson gibi şöhretli isimler de var. Özel hayatın gizliliğine vurgu yaparak sosyal medyada olmamayı, gerçekte var olmayı tercih ediyorlar. Brad Pitt ise "Genç olsam belki ama şu an bana katısı yok" diyor. Sabah Pazar da Türkiye'den ünlü isimlere sordu; sosyal medyada olmamayı düşünür müsünüz? Çoğu bilgi kirliliğinden şikayetçi. Tülin Şahin, sosyal medya sayesinde birçok kişinin üretmeden burada şöhret olmasına vurgu yaptı. Aydilge "Sosyal medya insanı bir eşyaya dönüştürüyor" derken Sinan Akçıl ise "Ben de bu akıma katılabilirim" diyor.