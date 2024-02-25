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Haberler Galeri Şimdi sosyal medyada olmamak moda! ABD'deki yeni trende Türk ünlüler nasıl bakıyor?
Giriş Tarihi: 25.02.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 08:36

Şimdi sosyal medyada olmamak moda! ABD'deki yeni trende Türk ünlüler nasıl bakıyor?

Yurt dışında ünlüler arasında başlayan bir akım Türkiye'de de tartışılıyor. Aralarında manken Kate Moss ve oyuncu Scarlett Johansson gibi şöhretli isimler de var. Özel hayatın gizliliğine vurgu yaparak sosyal medyada olmamayı, gerçekte var olmayı tercih ediyorlar. Brad Pitt ise "Genç olsam belki ama şu an bana katısı yok" diyor. Sabah Pazar da Türkiye'den ünlü isimlere sordu; sosyal medyada olmamayı düşünür müsünüz? Çoğu bilgi kirliliğinden şikayetçi. Tülin Şahin, sosyal medya sayesinde birçok kişinin üretmeden burada şöhret olmasına vurgu yaptı. Aydilge "Sosyal medya insanı bir eşyaya dönüştürüyor" derken Sinan Akçıl ise "Ben de bu akıma katılabilirim" diyor.

İDİL DEMİREL
ÖMER KARAHAN
MERVE YURTYAPAN
Şimdi sosyal medyada olmamak moda! ABD’deki yeni trende Türk ünlüler nasıl bakıyor?

Düşünün sosyal medya ne kadar uzun süredir hayatımızda... Konu üzerinde yapılan akademik araştırmalarda 1971 yılında ilk e-mail'in atılmasıyla birlikte sosyal medyanın start aldığı savı benimsenir. Yani bugün mesela Facebook üzerinde açılmış bir milyarı aşkın hesabın temelleri şu an bildiğimiz tüm sosyal medya platformlarının başlangıcı olarak da yine o yollanan ilk e-mail kabul ediliyor. 1997'de weblog terimi ortaya çıktı. 2004'te Wordpress ile blog ve blogger'lık daha fazla önem kazandı, kazanç kaynağına dönüştü. 2004'te Facebook açıldı. Tüm bu platformlar da dijital sosyalliği hızlandırdı. LinkedIn 2002 senesinde iş dünyası ve kariyer odaklı profesyoneller için kuruldu. 2010'da Instagram hayatımıza girdi. Ve sonrasında ardı ardına çeşitli platformlar kuruldu o günden bugüne kadar...

Şimdi sosyal medyada olmamak moda! ABD’deki yeni trende Türk ünlüler nasıl bakıyor?

ARTIK 'NAİFLİĞİNİ' KAYBETTİ
1990'ların sonundan itibaren sosyal medya dünyayı birbirine hiç olmadığı gibi farklı bir şekilde bağladı. İnsanlar hatta birbirini daha önce hiç birbirini tanımayan insanlar birbiriyle tanışma, birbirlerinin hayatlarını takip etmeye başladı. "Peki o günden bugüne ne oldu? Sosyal medyaya olan bakış açısı neden değişti, neler değişti? diye sorabilirsiniz. En başında çok naif, çıkarsız, objektif ve 'gerçek' görülen sosyal medya dünyası yıllar içinde ne yazık ki bir dönem büyümesini ve etkili olmasını sağlayan her bir kalesini kaybetti. Zaman içinde tam olarak orman kanunlarının geçerli olduğu her türlü ahlaki yozlaşmanın yaşandığı alanlar haline geldi sosyal medya platformları... Eleştiri de acımasızca yapılıyordu, özel hayata dair en ince ayrıntısına kadar tüm detaylar da korkusuzca paylaşılıyordu...

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Şimdi sosyal medyada olmamak moda! ABD’deki yeni trende Türk ünlüler nasıl bakıyor?

ÜNLÜLER KULLANMAMAYA BAŞLADI
Sık sık sosyal medyayı eleştiren yazılara denk gelmeye başladık. "Neler oluyor?" diye sorduğunuzu işitir gibiyim... Prestijli bir yayın olan Business Insider geçtiğimiz günlerde oldukça iddialı bir makale yayınladı. Bu makalede "Gittikçe daha çok insan sosyal medyayı kullanmaktan vazgeçti. Birer birer sosyal medya hesaplarını silen birçok kişiye rastlamaya başladık. Özellikle de ünlüler dünyasında sosyal medya sahibi olmama yeni bir statü sembolü haline geldi. Birçok ünlü isim sosyal medya kullanmamaya başladı" diye yazdı... Biz de bunun üzerine sosyal medyadan uzak duran ünlülerin kim olduğu, yabancı medyanın konu üzerindeki bakış açısını ve özellikle de bizim şov dünyamızın önemli isimlerini yakın mercek altına alalım, bu konuyu masaya yatıralım istedik.

Şimdi sosyal medyada olmamak moda! ABD’deki yeni trende Türk ünlüler nasıl bakıyor?

HÜLYA KOÇYİĞİT: İNSANLARI GERÇEK HAYATTAN UZAKLAŞTIRIYOR
Sosyal medyayı kişisel haberleşme tarzında kullanıyoruz. Benim sadece Instagram hesabım var. Bu hesabımı kullanmaya da devam edeceğim. Çünkü orada herhangi bir sosyal kampanyayı destekleme imkanım olabiliyor. Aslında sosyal medyada ne amaçla ve ne kadar süre vakit geçirdiğimiz ayrıntısı da çok önemli. Kimisinin telefonu sadece bu sebeple elinden düşmüyor mesala. İşte bunu çok tehlikeli buluyorum. İnsanların özel hayatlarını her yönüyle açmalarını ben de pek hoş karşılamıyorum ve de "-mış" gibi hayatlar görüyoruz. Gerçeklikten uzaklaştırıyor insanları, aynı prototipe sokuyor gibi geliyor. Sosyal medyanın türlü tuzağı var. Bu tuzaklara düşmemek gerektiğini düşünüyorum.

Şimdi sosyal medyada olmamak moda! ABD’deki yeni trende Türk ünlüler nasıl bakıyor?

SİNAN AKÇIL: SOSYAL MEDYA MI GALİP GELECEK, BİZ Mİ?
Instagram, Twitter ilk ortaya çıktığında da uzun bir süre hesap açmamak için direndim. Hatta etrafımdakiler şaşırıyordu. Ama daha sonra buna karşı duramadım, çünkü istediğim an gazete, televizyon beklemeden kendi sayfamdan istediğim haberi yayabilmek çok rahatlatıcı oluyordu. Ama günümüzde 'sosyal medyasızlık' fikrini daha çekici, daha gizemli ve daha merak ettirici bulmaya başladım. Twitter, Instagram ve Facebook'ta beni takip eden 10 milyon kişi zaten bir şekilde önemli haberlerimi alır, her anıma da şahit olmalarına gerek yok diye düşünüyorum. Burada önemli olan ilk adımı atmak. İlk ben yapar mıyım bilemiyorum ama şayet bu bir akıma dönerse bu akımın öncülerinden biri olmaya hazırım. Tek aklıma takılan bazen yardımlarımız oluyor, bu kişilerin bana ulaşması için başka bir yol bulmam gerekebilir. Bakalım sosyal medya mı galip, biz mi? İleride göreceğiz...

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