Şimdi sosyal medyada olmamak moda! ABD’deki yeni trende Türk ünlüler nasıl bakıyor?

SİNAN AKÇIL: SOSYAL MEDYA MI GALİP GELECEK, BİZ Mİ?

Instagram, Twitter ilk ortaya çıktığında da uzun bir süre hesap açmamak için direndim. Hatta etrafımdakiler şaşırıyordu. Ama daha sonra buna karşı duramadım, çünkü istediğim an gazete, televizyon beklemeden kendi sayfamdan istediğim haberi yayabilmek çok rahatlatıcı oluyordu. Ama günümüzde 'sosyal medyasızlık' fikrini daha çekici, daha gizemli ve daha merak ettirici bulmaya başladım. Twitter, Instagram ve Facebook'ta beni takip eden 10 milyon kişi zaten bir şekilde önemli haberlerimi alır, her anıma da şahit olmalarına gerek yok diye düşünüyorum. Burada önemli olan ilk adımı atmak. İlk ben yapar mıyım bilemiyorum ama şayet bu bir akıma dönerse bu akımın öncülerinden biri olmaya hazırım. Tek aklıma takılan bazen yardımlarımız oluyor, bu kişilerin bana ulaşması için başka bir yol bulmam gerekebilir. Bakalım sosyal medya mı galip, biz mi? İleride göreceğiz...