Şimdi tanınmaz halde! Estetiği abartan şarkıcı Ceylan'ın son hali sosyal medyada ilgi gördü

'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan'ın son hali sosyal medyada günün en fazla konuşulanları arasında yer aldı. İbo Show'da değişimi ile dikkat çeken sanatçı, son yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ceylan Avcı, saç rengini değiştirdi ve yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Değişimiyle dikkat çeken ünlü sanatçı birçok yorum ve beğeni aldı. İşte geçirdiği estetik operasyonlar sonrası şarkıcı Ceylan'ın son hali!