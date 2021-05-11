Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şimdi tanınmaz halde! Estetiği abartan şarkıcı Ceylan'ın son hali sosyal medyada ilgi gördü
Giriş Tarihi: 10.05.2021 23:58 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 00:03

Şimdi tanınmaz halde! Estetiği abartan şarkıcı Ceylan'ın son hali sosyal medyada ilgi gördü

'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan'ın son hali sosyal medyada günün en fazla konuşulanları arasında yer aldı. 'da değişimi ile dikkat çeken sanatçı, son yaptığı paylaşımla dikkat çekti. , saç rengini değiştirdi ve yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Değişimiyle dikkat çeken ünlü sanatçı birçok yorum ve beğeni aldı. İşte geçirdiği estetik operasyonlar sonrası şarkıcı Ceylan'ın son hali!

Şimdi tanınmaz halde! Estetiği abartan şarkıcı Ceylan'ın son hali sosyal medyada ilgi gördü

'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu.

Şimdi tanınmaz halde! Estetiği abartan şarkıcı Ceylan'ın son hali sosyal medyada ilgi gördü

Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan'ı görenler 'Bu Ceylan mı?' diye sormadan edemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şimdi tanınmaz halde! Estetiği abartan şarkıcı Ceylan'ın son hali sosyal medyada ilgi gördü

Saç rengini değiştiren şarkıcıya sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum geldi.

Şimdi tanınmaz halde! Estetiği abartan şarkıcı Ceylan'ın son hali sosyal medyada ilgi gördü

Ceylan, son haliyle sosyal medyayı sallarken takipçileri türkücüyü tanımakta zorlandı.

Şimdi tanınmaz halde! Estetiği abartan şarkıcı Ceylan'ın son hali sosyal medyada ilgi gördü

Ancak Ceylan'ın yeni imajı internet kullanıcılarından tam not aldı.

SON DAKİKA