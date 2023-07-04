Giriş Tarihi: 04.07.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 06:56

Şimdiden annesinin tahtına aday! Nefise Karatay'ın kızı Maya ile tekne pozuna yorum yağdı! "Beyazlar içinde iki güzel"

Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Şu sıralar tatilde ailesi ile vakit geçiren Nefise Karatay son olarak 8 yaşındaki kızı Maya ile paylaştığı karelerle hayran bıraktı. Nefise Karatay'ın kızı Maya daha şimdiden annesinin tahtına aday gösterildi. Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Nefise Karatay'dan kızı Maya ile tekne pozu geldi. Nefise Karatay'ın kızı Maya ile tekne pozuna yorum yağdı "Beyazlar içinde iki güzel". İşte Nefise Karatay'ın kızı Maya ile anne-kız pozu...