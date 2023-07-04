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Haberler Galeri Şimdiden annesinin tahtına aday! Nefise Karatay'ın kızı Maya ile tekne pozuna yorum yağdı! "Beyazlar içinde iki güzel"
Giriş Tarihi: 04.07.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 06:56

Şimdiden annesinin tahtına aday! Nefise Karatay'ın kızı Maya ile tekne pozuna yorum yağdı! "Beyazlar içinde iki güzel"

Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Şu sıralar tatilde ailesi ile vakit geçiren Nefise Karatay son olarak 8 yaşındaki kızı Maya ile paylaştığı karelerle hayran bıraktı. Nefise Karatay'ın kızı Maya daha şimdiden annesinin tahtına aday gösterildi. Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Nefise Karatay'dan kızı Maya ile tekne pozu geldi. Nefise Karatay'ın kızı Maya ile tekne pozuna yorum yağdı "Beyazlar içinde iki güzel". İşte Nefise Karatay'ın kızı Maya ile anne-kız pozu...

Şimdiden annesinin tahtına aday! Nefise Karatay’ın kızı Maya ile tekne pozuna yorum yağdı! Beyazlar içinde iki güzel

Son olarak "Serhat" adlı dizide boy gösteren eski manken, sunucu ve oyuncu Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. 1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü.

Şimdiden annesinin tahtına aday! Nefise Karatay’ın kızı Maya ile tekne pozuna yorum yağdı! Beyazlar içinde iki güzel

Maya'nın güzelliğini görenler ''annesine çekmiş'' demekten kendini alamıyor.

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Şimdiden annesinin tahtına aday! Nefise Karatay’ın kızı Maya ile tekne pozuna yorum yağdı! Beyazlar içinde iki güzel

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Şimdiden annesinin tahtına aday! Nefise Karatay’ın kızı Maya ile tekne pozuna yorum yağdı! Beyazlar içinde iki güzel

Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler hayran kalıyor.

Şimdiden annesinin tahtına aday! Nefise Karatay’ın kızı Maya ile tekne pozuna yorum yağdı! Beyazlar içinde iki güzel

İşte annesinin tahtına aday gösterilen Nefise Karatay'ın kızı Maya...

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