Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Amsterdam’da evlendiler! Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN’da…

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, aşklarını Amsterdam'da nikah masasına taşıdı. 24 Aralık'ta evlenen çiftin en mutlu gününe 10 konuk tanıklık etti. Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN'da Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN'da… OTELİN 12 ODASINI KAPATTI ÖZEL UÇAKLA GİTTİLER EVLİLİK TEKLİFİNİ O TEKNEDE YAPTI NİKAH SONRASI LİMUZİNLE AMSTERDAM TURU ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI NİKAH ŞAHİDİ Çiftin nikahı için 10 kişilik arkadaş grubu özel uçakla Amsterdam'a giderek aşıklara eşlik etti.