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  • Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Amsterdam’da evlendiler! Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN’da…

ile Amsterdam’da evlendiler! Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN’da…

ile , aşklarını Amsterdam'da nikah masasına taşıdı. 24 Aralık'ta evlenen çiftin en mutlu gününe 10 konuk tanıklık etti. Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN'da

SİNAN ÖZEDİNCİK
SİNAN ÖZEDİNCİK Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 01.01.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 11:10
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Amsterdam’da evlendiler! Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN’da…

Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN'da…

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Amsterdam’da evlendiler! Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN’da…

OTELİN 12 ODASINI KAPATTI

Kasım ayından bu yana birlikte olan - çifti, 24 Aralık'ta AmsterdamBaşkonsolosluğu'nda evlendi. Çiftin nikahını, Başkonsolos Engin Arıkan kıydı. Akçıl, tören için Hotel de L'Europe'un 12 odasını iki günlüğüne kapattı.

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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Amsterdam’da evlendiler! Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN’da…

ÖZEL UÇAKLA GİTTİLER

Çiftin 10 yakın arkadaşı, nikah için özel uçakla Amsterdam'a gitti. Akçıl'ın nikah şahitliğini arkadaşları Ercan ve Caner Torunoğulları, Kıratlı'nınkini ise arkadaşı Deniz Bilol ile Sercan Yaşar yaptı.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Amsterdam’da evlendiler! Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN’da…

EVLİLİK TEKLİFİNİ O TEKNEDE YAPTI

, 'ya evlilik teklifini 23 Aralık'ta özel botta yaptı. Justin Timberlake ile eşi Jessica Biel de, Ekim ayında aynı botla Amsterdam'ı gezmişti.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Amsterdam’da evlendiler! Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN’da…

NİKAH SONRASI LİMUZİNLE AMSTERDAM TURU

ve 24 Aralık tarihinde Amsterdam'da kıyılan nikahla dünya evine girdi.
Ünlü çift, nikah sonrasında özel bir limuzinle Amsterdam sokaklarında tur attı.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Amsterdam’da evlendiler! Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN’da…

ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI NİKAH ŞAHİDİ

'nın nikah şahidi, çocukluk arkadaşları Deniz Bilol ve Sercan Yaşar oldu. 'ın nikah şahitliğini ise Hollanda'da yaşayan en yakın arkadaşı Ercan Torunoğulları ile kardeşi Caner Torunoğulları ve menajeri Tülay Özçelik yaptı.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Amsterdam’da evlendiler! Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN’da…

Çiftin nikahı için 10 kişilik arkadaş grubu özel uçakla Amsterdam'a giderek aşıklara eşlik etti.
Akçıl ve Kıratlı Amsterdam'a uçmadan önce düzenlenen aile yemeğinde, Akçıl'ın annesi, 'ya rahmetli annesinin kendi nikahında taktığı aile yadigarı küpeleri hediye etti. Çift bu dakikalarda duygusal anlar yaşadı. Burcu Kıratlı da nikahta, Akçıl'ın anneannesinin 1953 yılında yani 65 yıl önce taktığı küpeleri taktı.

Çiftin nikahını Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan kıydı. Amsterdam Başkonsolosluğu yeni açıldığı için, ünlü çiftin nikahı Arıkan'ın kıydığı ilk nikah oldu.

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