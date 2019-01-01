Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Amsterdam’da evlendiler! Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN’da…

Çiftin nikahı için 10 kişilik arkadaş grubu özel uçakla Amsterdam'a giderek aşıklara eşlik etti.

Akçıl ve Kıratlı Amsterdam'a uçmadan önce düzenlenen aile yemeğinde, Akçıl'ın annesi, Burcu Kıratlı'ya rahmetli annesinin kendi nikahında taktığı aile yadigarı küpeleri hediye etti. Çift bu dakikalarda duygusal anlar yaşadı. Burcu Kıratlı da nikahta, Akçıl'ın anneannesinin 1953 yılında yani 65 yıl önce taktığı küpeleri taktı.



Çiftin nikahını Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan kıydı. Amsterdam Başkonsolosluğu yeni açıldığı için, ünlü çiftin nikahı Arıkan'ın kıydığı ilk nikah oldu.