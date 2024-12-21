Giriş Tarihi: 21.12.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
12:13
Sinan Akçıl ile düet yapmıştı... İğne ipliğe döndü! 70 kiloyu tek nefeste eriten Ferah Zeydan’ın son hali olay!
X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...