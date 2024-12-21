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Haberler Galeri Sinan Akçıl ile düet yapmıştı... İğne ipliğe döndü! 70 kiloyu tek nefeste eriten Ferah Zeydan’ın son hali olay!
Giriş Tarihi: 21.12.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:13

Sinan Akçıl ile düet yapmıştı... İğne ipliğe döndü! 70 kiloyu tek nefeste eriten Ferah Zeydan’ın son hali olay!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...

Sinan Akçıl ile düet yapmıştı... İğne ipliğe döndü! 70 kiloyu tek nefeste eriten Ferah Zeydan’ın son hali olay!

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Sinan Akçıl ile düet yapmıştı... İğne ipliğe döndü! 70 kiloyu tek nefeste eriten Ferah Zeydan’ın son hali olay!

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

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Sinan Akçıl ile düet yapmıştı... İğne ipliğe döndü! 70 kiloyu tek nefeste eriten Ferah Zeydan’ın son hali olay!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

Sinan Akçıl ile düet yapmıştı... İğne ipliğe döndü! 70 kiloyu tek nefeste eriten Ferah Zeydan’ın son hali olay!

Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı.

Sinan Akçıl ile düet yapmıştı... İğne ipliğe döndü! 70 kiloyu tek nefeste eriten Ferah Zeydan’ın son hali olay!

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan ağızları açık bıraktı.

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