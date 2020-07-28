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Haberler Galeri Sinem Kobal'ın pozu aynı Shakira! Kenan İmirzalıoğlu:'nun hamile eşi Sinem Kobal kıvırcık saçlı paylaşımıyla ilgi odağı oldu!

'ın pozu aynı ! :'nun eşi paylaşımıyla ilgi odağı oldu!

'in yakışıklı sunucusu ile kendi gibi oyuncu eşi kısa bir süre sonra bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bir süredir tatilde olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bir kızları olacak. olan Sinem Kobal geçtiğimiz gün sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Anne olmaya hazırlanan 32 yaşındaki güzel oyuncu paylaşımı ile hayranlarından tam not aldı. Sinem Kobal'ın fotoğrafına takipçilerinden "Aynı " yorumları geldi. İşte Sinem Kobal'ın dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya benzetildiği paylaşımı...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 09:50
Sinem Kobal'ın pozu aynı Shakira! Kenan İmirzalıoğlu:'nun hamile eşi Sinem Kobal kıvırcık saçlı paylaşımıyla ilgi odağı oldu!

'in yakışıklı sunucusu ile kendi gibi oyuncu eşi kısa bir süre sonra bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Sinem Kobal'ın pozu aynı Shakira! Kenan İmirzalıoğlu:'nun hamile eşi Sinem Kobal kıvırcık saçlı paylaşımıyla ilgi odağı oldu!

Bir süredir tatilde olan ve çiftinin bir kızları olacak.

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Sinem Kobal'ın pozu aynı Shakira! Kenan İmirzalıoğlu:'nun hamile eşi Sinem Kobal kıvırcık saçlı paylaşımıyla ilgi odağı oldu!

olan geçtiğimiz gün sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Sinem Kobal'ın pozu aynı Shakira! Kenan İmirzalıoğlu:'nun hamile eşi Sinem Kobal kıvırcık saçlı paylaşımıyla ilgi odağı oldu!

Anne olmaya hazırlanan 32 yaşındaki güzel oyuncu kıvırcık saçlı paylaşımı ile hayranlarından tam not aldı.

Sinem Kobal'ın pozu aynı Shakira! Kenan İmirzalıoğlu:'nun hamile eşi Sinem Kobal kıvırcık saçlı paylaşımıyla ilgi odağı oldu!

'ın fotoğrafına takipçilerinden "Aynı " yorumları geldi. İşte Sinem Kobal'ın dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya benzetildiği paylaşımı ve birbirine neredeyse tıpa tıp benzeyen ünlü isimler...

Sinem Kobal'ın pozu aynı Shakira! Kenan İmirzalıoğlu:'nun hamile eşi Sinem Kobal kıvırcık saçlı paylaşımıyla ilgi odağı oldu!

Nurettin Sönmez, ünlü oyuncu Jason Moma'ya benzetiliyor.

Sinem Kobal'ın pozu aynı Shakira! Kenan İmirzalıoğlu:'nun hamile eşi Sinem Kobal kıvırcık saçlı paylaşımıyla ilgi odağı oldu!

İpek Filiz Yazıcı'nın Ester Expósito'ya olan benzerliği dikkat çekici.

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