Sinem Kobal'ın pozu aynı Shakira! Kenan İmirzalıoğlu:'nun hamile eşi Sinem Kobal kıvırcık saçlı paylaşımıyla ilgi odağı oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile kendi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal kısa bir süre sonra bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bir süredir tatilde olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bir kızları olacak. Hamile olan Sinem Kobal geçtiğimiz gün sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Anne olmaya hazırlanan 32 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Kobal kıvırcık saçlı paylaşımı ile hayranlarından tam not aldı. Sinem Kobal'ın fotoğrafına takipçilerinden "Aynı Shakira" yorumları geldi. İşte Sinem Kobal'ın dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya benzetildiği paylaşımı...
Giriş Tarihi: 28.07.2020
09:29
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
09:50
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