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Haberler Galeri Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı hakkındaki iddialar doğru çıktı! "Gizli Saklı" kalmadı, bir dizi aşkı daha gerçek oldu!
Giriş Tarihi: 08.08.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 11:51

Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı hakkındaki iddialar doğru çıktı! "Gizli Saklı" kalmadı, bir dizi aşkı daha gerçek oldu!

"Mucize Doktor" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak "Gizli Saklı" dizisinde boy gösteren oyuncu Sinem Ünsal'ın dizi aşkı gerçek oldu! Gizli Saklı'da iki aşığı canlandıran Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal, ilişki yaşamaya başladı. Birlikteliklerini gizli tutmak için büyük çaba sarfeden çift, şimdilerde tatil için bakın nereyi tercih etti... İşte Gizli Saklı'nın yıldızları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'nın ilişkileri hakkındaki tüm detaylar!

Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı hakkındaki iddialar doğru çıktı! Gizli Saklı kalmadı, bir dizi aşkı daha gerçek oldu!

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Geçen günlerde final yapan "Gizli Saklı" dizisinin başrolleri Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı, aşk yaşamaya başladı.

Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı hakkındaki iddialar doğru çıktı! Gizli Saklı kalmadı, bir dizi aşkı daha gerçek oldu!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla son yılların yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Sinem Ünsal, özel hayatındaki gelişmelerle de gündeme geliyor.

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Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı hakkındaki iddialar doğru çıktı! Gizli Saklı kalmadı, bir dizi aşkı daha gerçek oldu!

Kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kılınç ile yıllardır aşk yaşayan Sinem Ünsal'dan geçen haftalarda kötü haber gelmişti.

Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı hakkındaki iddialar doğru çıktı! Gizli Saklı kalmadı, bir dizi aşkı daha gerçek oldu!

Tam 4 yıldır oyuncu Kıvanç Kılınç ile sevgili olan Sinem Ünsal, ilişkisini noktalamıştı.

Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı hakkındaki iddialar doğru çıktı! Gizli Saklı kalmadı, bir dizi aşkı daha gerçek oldu!

AYRILIK SEBEBİ...

Çiftin fikir ayrılıkları sebebi ile bu kararı aldıkları öne sürülmüştü.

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