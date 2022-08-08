Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı hakkındaki iddialar doğru çıktı! "Gizli Saklı" kalmadı, bir dizi aşkı daha gerçek oldu!

Giriş Tarihi: 08.08.2022 11:45
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
11:51
"Mucize Doktor" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak "Gizli Saklı" dizisinde boy gösteren oyuncu Sinem Ünsal'ın dizi aşkı gerçek oldu! Gizli Saklı'da iki aşığı canlandıran Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal, ilişki yaşamaya başladı. Birlikteliklerini gizli tutmak için büyük çaba sarfeden çift, şimdilerde tatil için bakın nereyi tercih etti... İşte Gizli Saklı'nın yıldızları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'nın ilişkileri hakkındaki tüm detaylar!