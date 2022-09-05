Giriş Tarihi: 05.09.2022 11:58
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
12:13
Sır gibi saklıyordu! Psikolog Esra Ezmeci'nin 14 yaşındaki oğlu Tuğra ilgi odağı oldu!
Sosyal medya üzerinden ilişkiler üzerine gelen ilginç soru ve itirafları paylaşan Psikolog Esra Ezmeci estetiksiz haliyle gündem olmuştu. Ezmeci, 2006 yılında Tutku Dalmaz ile evlendi. Ancak çift 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Ezmeci'nin Tutku Dalmaz ile evliliğinden bir çocukları dünyaya geldi. 36 yaşındaki Esra Ezmeci'nin oğlu şimdilerde 14 yaşında bir delikanlı. İşte Ezmeci'nin herkesten sakladığı oğlu...