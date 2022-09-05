Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sır gibi saklıyordu! Psikolog Esra Ezmeci'nin 14 yaşındaki oğlu Tuğra ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 05.09.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 12:13

Sır gibi saklıyordu! Psikolog Esra Ezmeci'nin 14 yaşındaki oğlu Tuğra ilgi odağı oldu!

Sosyal medya üzerinden ilişkiler üzerine gelen ilginç soru ve itirafları paylaşan Psikolog Esra Ezmeci estetiksiz haliyle gündem olmuştu. Ezmeci, 2006 yılında Tutku Dalmaz ile evlendi. Ancak çift 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Ezmeci'nin Tutku Dalmaz ile evliliğinden bir çocukları dünyaya geldi. 36 yaşındaki Esra Ezmeci'nin oğlu şimdilerde 14 yaşında bir delikanlı. İşte Ezmeci'nin herkesten sakladığı oğlu...

Sır gibi saklıyordu! Psikolog Esra Ezmeci’nin 14 yaşındaki oğlu Tuğra ilgi odağı oldu!

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. İlişkiler ile ilgili çeşitli sorular soran Ezmeci, sorulara gelen itirafları paylaşarak herkesi şaşırtıyor. Evlilikleri düzeltmek için takipçilerine yön veren 36 yaşındaki Esra Ezmeci, son zamanlarda en çok merak edilen isimler arasında.

Sır gibi saklıyordu! Psikolog Esra Ezmeci’nin 14 yaşındaki oğlu Tuğra ilgi odağı oldu!

Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden ilginç sorularını yanıtladığı takipçilerinin itiraflarını yayınlayarak adından sıkça söz ettiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sır gibi saklıyordu! Psikolog Esra Ezmeci’nin 14 yaşındaki oğlu Tuğra ilgi odağı oldu!

Esra Ezmeci bireysel danışmanlık, aile - ilişki - evlilik danışmanlıkları, ergen psikolojisi, bağımlılık gibi çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütüyor.

Sır gibi saklıyordu! Psikolog Esra Ezmeci’nin 14 yaşındaki oğlu Tuğra ilgi odağı oldu!

Ezmeci, gündelik yaşam ve ilişkilere dair önemli çıkarımlarıyla birçok takipçisinin ve okurunun hayatına dokunuyor. Evlilik konusunda yardım isteyenlerin yanı sıra itiraflarında yer aldığı paylaşımlar sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Sır gibi saklıyordu! Psikolog Esra Ezmeci’nin 14 yaşındaki oğlu Tuğra ilgi odağı oldu!

Evliliklerinde sorun yaşayanların başvurduğu Psikolog Esra Ezmeci, çapalama ve tuzlama yöntemleri ile eşlerin arasını düzeltmeye çalışıyor.

SON DAKİKA