Sır gibi saklıyordu! Psikolog Esra Ezmeci’nin 14 yaşındaki oğlu Tuğra ilgi odağı oldu!

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. İlişkiler ile ilgili çeşitli sorular soran Ezmeci, sorulara gelen itirafları paylaşarak herkesi şaşırtıyor. Evlilikleri düzeltmek için takipçilerine yön veren 36 yaşındaki Esra Ezmeci, son zamanlarda en çok merak edilen isimler arasında.