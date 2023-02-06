Sır perdesi aralanıyor! Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt’un ölüm nedeni ortaya çıktı

Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt'un eğitim gördüğü Londra'daki evinde ölü bulunması herkesi şoke etmişti. Yapılan araştırmaların ardından ölümle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Leyla'nın bulimia (yeme bozukluğu) hastalığı yüzünden hayatını kaybetmiş olabileceğinden şüpheleniliyor. Perşembe günü otopsiye alınan Leyla'nın yapılan ilk tetkiklerinde kalbinin durduğu, bunun nedeninin de blumia olabileceği açıklandı. Leyla'nın uzun süredir bu hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.