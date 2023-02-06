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Haberler Galeri Sır perdesi aralanıyor! Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt’un ölüm nedeni ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 06.02.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 08:13

Sır perdesi aralanıyor! Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt’un ölüm nedeni ortaya çıktı

Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt'un eğitim gördüğü Londra'daki evinde ölü bulunması herkesi şoke etmişti. Yapılan araştırmaların ardından ölümle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Leyla'nın bulimia (yeme bozukluğu) hastalığı yüzünden hayatını kaybetmiş olabileceğinden şüpheleniliyor. Perşembe günü otopsiye alınan Leyla'nın yapılan ilk tetkiklerinde kalbinin durduğu, bunun nedeninin de blumia olabileceği açıklandı. Leyla'nın uzun süredir bu hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.

BÜLENT CANKURT
Sır perdesi aralanıyor! Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt’un ölüm nedeni ortaya çıktı

Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt'un eğitim gördüğü Londra'daki ölümü ile ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Leyla'nın bulimia (yeme bozukluğu) yüzünden hayatını kaybetmiş olabileceği bilgisini aldım.

Sır perdesi aralanıyor! Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt’un ölüm nedeni ortaya çıktı

Meğer Leyla, uzun süredir bu hastalığın pençesindeymiş. Perşembe günü otopsiye alınan Leyla'nın yapılan ilk tetkiklerinde kalbinin durduğu, bunun nedeninin de bulimia olabileceği tahmin ediliyormuş.

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Sır perdesi aralanıyor! Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt’un ölüm nedeni ortaya çıktı

Kanında potasyum eksikliği görülen Leyla'nın kesin ölüm nedeni bir haftaya kadar çıkacak otopsi raporuyla anlaşılacakmış.

Sır perdesi aralanıyor! Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt’un ölüm nedeni ortaya çıktı

Bu arada acı haberi alır almaz, merhum kuzeni Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ile Londra'ya giden Aslı Çetiner'in en büyük destekçilerinden biri de, o sırada Londra'daki evinde olan teyzesi Çiğdem Simavi olmuş.

Sır perdesi aralanıyor! Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt’un ölüm nedeni ortaya çıktı

Leyla'nın babası Tahsin Çiftkurt'un Londra'ya gitmediğini, Anadolu Hisarı'ndaki evinde taziyeleri kabul ettiğini öğrendim.

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