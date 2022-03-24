Siyah büstiyeri ile alev aldı! Defne Samyeli bu sefer cesur sokak tarzı ile konuşuldu!

Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:21
Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
10:22
Defne Samyeli yine yaptı yapacağını! Sahne tarzından sonra sokak stili ile sosyal medyayı yaktı geçti. 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli cesur seçimleri ile yine sosyal medyayı salladı. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli bu defa sokak stili ile tam not aldı. Birbirinden farklı tarzdaki parçaları biraraya getiren Defne Samyeli'nin derin göğüs dekolteli siyah büstiyeri ile verdiği iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte beğeni yağan Defne Samyeli'nin sokak tarzı...