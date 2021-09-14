Siz onu bir de makyajsız görün! İmaj yenileyen Aslı Bekiroğlu’nun sıfır makyaj hali olay oldu!

Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, eski sevgilisi Can Koçkan ile uygunsuz görüntülerinin internete sızmasıyla zor günler geçirmişti. Günlerce konuşulan olayı çabuk atlatan Aslı Bekiroğlu bu yaza yeni aşkı Çağrı Telkıvıran ile verdiği pozlarla damga vurdu. Aslı Bekiroğlu yeni imajı ile yine sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Aslı Bekiroğlu'nu görenler onu tanımakta zorlandı. Kıvırcık saçları ile tanıdığımız Aslı Bekiroğlu Afrika örgüsü yaptığı saçları ile poz verdi. Paylaşımlarından sıfır makyaj olan ve filtre kullanmayan Aslı Bekiroğlu'na beğeni yağdı. İşte doğal güzelliğine oldukça güvenen Aslı Bekiroğlu'nun makyajsız hali....