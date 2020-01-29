Skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın son hali bir felaket! Bahar Candan tam bir estetik faciası oldu...

Stil yarışmasıyla ünlenen ve skandallar kraliçesine dönüşen isim Bahar Candan estetiği iyice abarttı. Tuhaf paylaşımlarıyla sosyal medyanın tepkisini çeken Bahar Candan şımarık tavırlarıyla katıldığı yarışmada adından çok söz ettirmişti. Lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Bahar Candan'ı şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. Tam bir estetik tutkununa dönüşen Bahar Candan'ın değişimi bir faciaya dönüştü. Estetik operasyonlar ile bambaşka biri olan Bahar Candan'ın son hali takipçilerinden de tepki alıyor. Estetik felaket olarak yorumladıkları Bahar Candan'ın son hali şaşkınlık veren türden. İşte estetiği abartan Bahar Candan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...