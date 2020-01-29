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  • Skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın son hali bir felaket! Bahar Candan tam bir estetik faciası oldu...

Skandallar kraliçesi 'ın son hali bir felaket! Bahar Candan tam bir faciası oldu...

Stil yarışmasıyla ünlenen ve skandallar kraliçesine dönüşen isim estetiği iyice abarttı. Tuhaf paylaşımlarıyla sosyal medyanın tepkisini çeken Bahar Candan şımarık tavırlarıyla katıldığı yarışmada adından çok söz ettirmişti. Lüks yaşantısı ve paylaşımlarıyla olay olan Bahar Candan'ı şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. Tam bir tutkununa dönüşen bir faciaya dönüştü. Estetik operasyonlar ile bambaşka biri olan Bahar Candan'ın son hali takipçilerinden de tepki alıyor. Estetik felaket olarak yorumladıkları Bahar Candan'ın son hali şaşkınlık veren türden. İşte Bahar Candan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 13:01
Skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın son hali bir felaket! Bahar Candan tam bir estetik faciası oldu...

Stil yarışmasıyla ünlenen ve skandallar kraliçesine dönüşen isim estetiği iyice abarttı. Tuhaf paylaşımlarıyla sosyal medyanın tepkisini çeken Bahar Candan şımarık tavırlarıyla katıldığı yarışmada adından çok söz ettirmişti. Lüks yaşantısı ve paylaşımlarıyla olay olan Bahar Candan'ı şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. Tam bir tutkununa dönüşen bir faciaya dönüştü. Estetik operasyonlar ile bambaşka biri olan Bahar Candan'ın son hali takipçilerinden de tepki alıyor. Estetik felaket olarak yorumladıkları Bahar Candan'ın son hali şaşkınlık veren türden. İşte Bahar Candan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ...

Skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın son hali bir felaket! Bahar Candan tam bir estetik faciası oldu...

ZARA

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Skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın son hali bir felaket! Bahar Candan tam bir estetik faciası oldu...
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Skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın son hali bir felaket! Bahar Candan tam bir estetik faciası oldu...

EBRU YAŞAR

Skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın son hali bir felaket! Bahar Candan tam bir estetik faciası oldu...
Skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın son hali bir felaket! Bahar Candan tam bir estetik faciası oldu...

TÜRKAN ŞORAY

Skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın son hali bir felaket! Bahar Candan tam bir estetik faciası oldu...
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