Giriş Tarihi: 24.04.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
15:41
Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! Çarkıfelek'in ilk sunucusu Tarık Tarcan'ın son haline bakın!
Çarkıfelek yarışmasının ilk sunucusu olarak hafızalarımıza kazınmıştı. Bir dönemin en popüler manken ve oyuncularından biri olan Tarık Tarcan, şöhretinin zirvesindeyken 32 yaşında İstanbul'u terk etmişti. Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Tarcan, Bozburun ve Antalya arası mekik dokuyor. İşte şimdilerde 66 yaşında olan Tarık Tarcan'ın son hali...