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Haberler Galeri Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! Çarkıfelek'in ilk sunucusu Tarık Tarcan'ın son haline bakın!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:41

Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! Çarkıfelek'in ilk sunucusu Tarık Tarcan'ın son haline bakın!

Çarkıfelek yarışmasının ilk sunucusu olarak hafızalarımıza kazınmıştı. Bir dönemin en popüler manken ve oyuncularından biri olan Tarık Tarcan, şöhretinin zirvesindeyken 32 yaşında İstanbul'u terk etmişti. Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Tarcan, Bozburun ve Antalya arası mekik dokuyor. İşte şimdilerde 66 yaşında olan Tarık Tarcan'ın son hali...

Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! Çarkıfelek’in ilk sunucusu Tarık Tarcan’ın son haline bakın!

Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı. Ardına bile bakmadan İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! Çarkıfelek’in ilk sunucusu Tarık Tarcan’ın son haline bakın!

Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 65 yaşındaki Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.

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Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! Çarkıfelek’in ilk sunucusu Tarık Tarcan’ın son haline bakın!

Türkiye'nin en yakışıklı isimlerinden biriydi Tarık Tarcan.

Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! Çarkıfelek’in ilk sunucusu Tarık Tarcan’ın son haline bakın!

Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı.

Şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! Çarkıfelek’in ilk sunucusu Tarık Tarcan’ın son haline bakın!

Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapıyor?

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