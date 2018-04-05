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stilinin en havalı kızlarından !

Giriş Tarihi: 05.04.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 15:00
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stilinin en havalı kızlarından !
Sokak stilinin en havalı kızlarından Hailey Baldwin!

Yeni bir it-girl doğuyor… stilinin en havalı kızlarından birisiyle tanışmaya hazır olun! Baldwin ailesinin model kızı, Kendall Jenner'in en yakın arkadaşı…

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stilinin en havalı kızlarından !
Sokak stilinin en havalı kızlarından Hailey Baldwin!

stilini sizler için mercek altına aldık, takipte kalın!

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stilinin en havalı kızlarından !
Sokak stilinin en havalı kızlarından Hailey Baldwin!

Ünlü ailelerin küçük kızları podyumlardan sonra modasını da ele geçirdi. Bunlara son örnek .

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stilinin en havalı kızlarından !
Sokak stilinin en havalı kızlarından Hailey Baldwin!

Baldwin ailesinin 1996 doğumlu kızı Hailey, iddialı stili ile kısa süre içinde dikkatleri üzerine çekti.

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stilinin en havalı kızlarından !
Sokak stilinin en havalı kızlarından Hailey Baldwin!

Halka küpe, oversize sweatshirt ve uzun ceketleri ile Baldwin'in stili sizlere yeni bir bakış açısı sunacak. İşte Baldwin'in dikkat çekici stili…

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stilinin en havalı kızlarından !
Sokak stilinin en havalı kızlarından Hailey Baldwin!
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stilinin en havalı kızlarından !
Sokak stilinin en havalı kızlarından Hailey Baldwin!
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