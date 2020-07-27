Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu! Kuaförüm Sensin ile ortaya çıkan Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı!

Fenomen gelin adayı Solmaz ÇirosKuaförüm Sensin programında ortaya çıktı. Seda Sayan'ın sunduğu program ile meşhur olan Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırttı. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros aldığı kilolarla neredeyse tanınmayacak halde. Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak Kuaförüm Sensin yarışmasında boy gösterdi. Kuaförüm Sensin'in roman konsepti için sahneye çıkan Solmaz Çiros bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali...
Giriş Tarihi: 27.07.2020
08:13
Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
08:16
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