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Haberler Galeri Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu! Kuaförüm Sensin ile ortaya çıkan Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı!

aldığı kilolarla olay oldu! ile ortaya çıkan Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı!

Fenomen gelin adayı programında ortaya çıktı. Seda Sayan'ın sunduğu program ile meşhur olan ile herkesi şaşırttı. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros aldığı kilolarla neredeyse tanınmayacak halde. Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak Kuaförüm Sensin yarışmasında boy gösterdi. Kuaförüm Sensin'in için sahneye çıkan Solmaz Çiros bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte fenomen gelin adayı ...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 08:16
Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu! Kuaförüm Sensin ile ortaya çıkan Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı!

Fenomen gelin adayı programında ortaya çıktı. Seda Sayan'ın sunduğu program ile meşhur olan ile herkesi şaşırttı.

Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu! Kuaförüm Sensin ile ortaya çıkan Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı!

Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan aldığı kilolarla neredeyse tanınmayacak halde.

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Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu! Kuaförüm Sensin ile ortaya çıkan Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı!

Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren son olarak yarışmasında boy gösterdi.

Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu! Kuaförüm Sensin ile ortaya çıkan Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı!

'in için sahneye çıkan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu! Kuaförüm Sensin ile ortaya çıkan Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı!

İşte fenomen gelin adayı 'un son hali...

Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu! Kuaförüm Sensin ile ortaya çıkan Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı!
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Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu! Kuaförüm Sensin ile ortaya çıkan Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı!
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