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Haberler Galeri Son dakika: Annesi boşanma haberini böyle duyurdu! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun el ele görüntüsünün ardında meğer bambaşka bir plan varmış!
Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 12:44

Son dakika: Annesi boşanma haberini böyle duyurdu! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun el ele görüntüsünün ardında meğer bambaşka bir plan varmış!

Son dakika magazin haberi… 2016 yılında Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun ihanet gecesi magazin kulislerine bomba gibi düştü. Oyuncu Kadir Doğulu'nun, geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri, sosyal medyada viral oldu. Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum'' açıklamasını yapmıştı. Ünlü çift, tüm yaşananlara rağmen Kadıköy'de el ele ortaya çıkmıştı. Yeni bir iddiaya göre; Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak kızının boşanacağını açıkladı ve ekledi… İşte tüm detaylar…

Son dakika: Annesi boşanma haberini böyle duyurdu! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun el ele görüntüsünün ardında meğer bambaşka bir plan varmış!

Son dakika magazin bombaları ardı ardına geliyor! Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde bir kadınla dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan video olay yarattı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu boşanıyor. Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak açıkladı: Kızım ayrılacak. İşte tüm gelişmeler…

Son dakika: Annesi boşanma haberini böyle duyurdu! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun el ele görüntüsünün ardında meğer bambaşka bir plan varmış!

Kadir Doğulu'nun resmi olarak evli olduğu Neslihan Atagül dışında adeta harem kurduğu söylentileri ortalığı karıştırmıştı. Kadir Doğulu'nun adı Sezer Çakır ile imam nikahı kıydığı yönünde haberler ile gündeme geldi.

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Son dakika: Annesi boşanma haberini böyle duyurdu! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun el ele görüntüsünün ardında meğer bambaşka bir plan varmış!

Kadir Doğulu'ya sosyal medyadan tepki yorumları yağıyor, sebebi ise 2016 yılından bu yana Neslihan Atagül ile evli olan yakışıklı oyuncunun Alaçatı'da bir mekanda iki farklı kadın ile samimi görüntülerinin ifşa olması.

Son dakika: Annesi boşanma haberini böyle duyurdu! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun el ele görüntüsünün ardında meğer bambaşka bir plan varmış!

Neslihan Atagül ile 2016 yılından bu yana evli olan Kadir Doğulu'nun baş harfi "S" olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle imam nikahlı yaşadığı ve bunu da eşi Neslihan Atagül'ün bildiği iddiası büyük ses getirdi.

Son dakika: Annesi boşanma haberini böyle duyurdu! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun el ele görüntüsünün ardında meğer bambaşka bir plan varmış!

İhanet iddiasıyla ilgi ortaya çıkan detaylar ise 'yok artık' dedirtecek türden olmuştu.

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