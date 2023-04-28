Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 12:44

Son dakika: Annesi boşanma haberini böyle duyurdu! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun el ele görüntüsünün ardında meğer bambaşka bir plan varmış!

Son dakika magazin haberi… 2016 yılında Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun ihanet gecesi magazin kulislerine bomba gibi düştü. Oyuncu Kadir Doğulu'nun, geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri, sosyal medyada viral oldu. Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum'' açıklamasını yapmıştı. Ünlü çift, tüm yaşananlara rağmen Kadıköy'de el ele ortaya çıkmıştı. Yeni bir iddiaya göre; Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak kızının boşanacağını açıkladı ve ekledi… İşte tüm detaylar…