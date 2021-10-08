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Haberler Galeri SON DAKİKA | Aşk-Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı
Giriş Tarihi: 08.10.2021 22:48 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 22:55

SON DAKİKA | Aşk-Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Son Dakika Magazin Haberleri: Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Katya" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Kaplan, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ufuk Kaplan, aradan geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı, yeni imajıyla sevenlerini şaşırttı. İşte Ufuk Kaplan'ın son hali.

SON DAKİKA | Aşk-Memnu’nun Katya’sı Ufuk Kaplan’ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan’ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Son Dakika Magazin Haberleri: Başrollerini; Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olarak tarihe geçmişti.

SON DAKİKA | Aşk-Memnu’nun Katya’sı Ufuk Kaplan’ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan’ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan dizi, 2010 senesinde ekranlara veda etmişti.

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SON DAKİKA | Aşk-Memnu’nun Katya’sı Ufuk Kaplan’ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan’ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Dizinin sona ermesinin ardından birçok oyuncunun son hali merak konusu oldu.

SON DAKİKA | Aşk-Memnu’nun Katya’sı Ufuk Kaplan’ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan’ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Bu oyunculardan biri de dizide "Katya" karakterine hayat veren Ufuk Kaplan oldu

SON DAKİKA | Aşk-Memnu’nun Katya’sı Ufuk Kaplan’ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan’ın yeni imajı herkesi şaşırttı

İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali...

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