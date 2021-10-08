Giriş Tarihi: 08.10.2021 22:48Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 22:55
SON DAKİKA | Aşk-Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı
Son Dakika Magazin Haberleri: Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Katya" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Kaplan, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ufuk Kaplan, aradan geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı, yeni imajıyla sevenlerini şaşırttı. İşte Ufuk Kaplan'ın son hali.