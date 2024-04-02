Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: ‘Bay Sinema’ lakaplı Türker İnanoğlu’ndan korkutan haber! Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı!
Giriş Tarihi: 02.04.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 18:53

SON DAKİKA: ‘Bay Sinema’ lakaplı Türker İnanoğlu’ndan korkutan haber! Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı!

SON DAKİKA HABERİ: Türk film yönetmeni ve film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu'ndan bugün üzücü haber geldi. Türker İnanoğlu, hastaneye kaldırıldı. Ünlü yapımcı hakkında 'öldü' haberlerine ise aile üyelerinden bir bilgilendirme geldi. Yapılan açıklamaya göre hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki Türker İnanoğlu'nun hayatta olduğu belirtildi. İşte Türker İnanoğlu'nun son sağlık durumu!

SON DAKİKA: ‘Bay Sinema’ lakaplı Türker İnanoğlu’ndan korkutan haber! Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı!

SON DAKİKA: Türk film yönetmeni ve film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu'ndan korkutan haber bugün geldi.

SON DAKİKA: ‘Bay Sinema’ lakaplı Türker İnanoğlu’ndan korkutan haber! Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı!

HASTANEYE KALDIRILDI

'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu, bugün hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: ‘Bay Sinema’ lakaplı Türker İnanoğlu’ndan korkutan haber! Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı!

İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Ünlü yapımcı hakkında 'öldü' haberlerine ise aile üyelerinden bir bilgilendirme geldi.

SON DAKİKA: ‘Bay Sinema’ lakaplı Türker İnanoğlu’ndan korkutan haber! Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı!

HASTANEYE KALDIRILDI VE HAYATTA

Yapılan açıklamaya göre hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki Türker İnanoğlu'nun hayatta olduğu belirtildi.

SON DAKİKA: ‘Bay Sinema’ lakaplı Türker İnanoğlu’ndan korkutan haber! Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı!

İLK BİLGİLENDİRME YAPILDI!

Konuyla ilk bilgilendirme Cüneyt Özdemir'den geldi.

"KENDİSİ HAYATTA YAŞIYOR"

Özdemir Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu'nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA