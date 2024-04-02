SON DAKİKA: ‘Bay Sinema’ lakaplı Türker İnanoğlu’ndan korkutan haber! Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı!

İLK BİLGİLENDİRME YAPILDI!

Konuyla ilk bilgilendirme Cüneyt Özdemir'den geldi.

"KENDİSİ HAYATTA YAŞIYOR"

Özdemir Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu'nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım" ifadelerini kullandı.