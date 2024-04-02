Giriş Tarihi: 02.04.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
18:53
SON DAKİKA: ‘Bay Sinema’ lakaplı Türker İnanoğlu’ndan korkutan haber! Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı!
SON DAKİKA HABERİ: Türk film yönetmeni ve film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu'ndan bugün üzücü haber geldi. Türker İnanoğlu, hastaneye kaldırıldı. Ünlü yapımcı hakkında 'öldü' haberlerine ise aile üyelerinden bir bilgilendirme geldi. Yapılan açıklamaya göre hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki Türker İnanoğlu'nun hayatta olduğu belirtildi. İşte Türker İnanoğlu'nun son sağlık durumu!