Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika bomba aşk görüntüleri! Sibel Can'ın Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Teknede romantik anlar...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 09:20

bomba aşk görüntüleri! 'ın aşkı belgelendi! Teknede romantik anlar...

gündemi bu aşkı konuşuyor! Spiker ile ilişkisine nokta koyan 'ün adı bir dönem yine aşk yaşadıkları konuşulan güzel şarkıcı ile anılıyor. Dün ortaya atılan ve magazin kulislerinde dolaşan Emir Sarıgül ile Sibel Can aşkı iddiası bomba etkisi yaratmıştı. gelen habere göre; Sibel Can'ın Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı belgelendi. Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne kaçamağından görüntüler ortaya çıktı. Dün yaptığı açıklama ile aşk haberlerini kesin bir dille yalanlayan Emir Sarıgül'e göndermeli yanıt ise eski sevgilisi Buket Aydın'dan geldi. İşte Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün aşkının belgesi olarak gösterilen romantik ...

Son dakika bomba aşk görüntüleri! Sibel Can'ın Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Teknede romantik anlar...

gündemi bu aşkı konuşuyor! ile aşkı belgelendi!

Son dakika bomba aşk görüntüleri! Sibel Can'ın Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Teknede romantik anlar...

Spiker ile ilişkisine nokta koyan 'ün adı bir dönem yine aşk yaşadıkları konuşulan güzel şarkıcı ile anılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika bomba aşk görüntüleri! Sibel Can'ın Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Teknede romantik anlar...

Dün ortaya atılan ve kulislerinde dolaşan ile aşkı iddiası bomba etkisi yaratmıştı.

Son dakika bomba aşk görüntüleri! Sibel Can'ın Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Teknede romantik anlar...

gelen habere göre; 'ın ile aşk yaşadığı belgelendi. Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne kaçamağından görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika bomba aşk görüntüleri! Sibel Can'ın Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Teknede romantik anlar...

Dün yaptığı açıklama ile aşk haberlerini kesin bir dille yalanlayan 'e göndermeli yanıt ise eski sevgilisi 'dan geldi.

SON DAKİKA