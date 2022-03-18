Giriş Tarihi: 18.03.2022 19:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 19:53

SON DAKİKA | Esra Erol’a katılan Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma’nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma’nın yürek burkan o hali!

Son Dakika: ATV'nin sevilen ve en çok izlenen reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da', daha önce programa konuk olarak katılan Fatma, tekrar yaşadıklarıyla gündeme geldi. Fatma'nın annesi Melahat Oruç, Esra Erol'un programına katılarak 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini iddia etti. Bu iddia sonrası gerçekler tek tek gün yüzüne çıktı. Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma, baba ocağını terk edip Ahmet'in yanına yerleşti. Programa konuk olan Fatma, hamile olduğunu açıklayarak herkesi şaşırttı. Bugün ise anne Melahat Oruç, programa tekrar katılarak kızının Ahmet tarafından şiddet gördüğü için bebeğini kaybettiğini ve Ahmet'in de hırsızlık yaptığı için hapse girdiğini açıkladı. Ünlü sunucu ise Fatma'nın son halini canlı yayında gösterdi. Fatma'nın son hali ise yürek burktu. İşte ayrıntılar!