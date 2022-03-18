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Haberler Galeri SON DAKİKA | Esra Erol’a katılan Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma’nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma’nın yürek burkan o hali!
Giriş Tarihi: 18.03.2022 19:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 19:53

SON DAKİKA | Esra Erol’a katılan Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma’nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma’nın yürek burkan o hali!

Son Dakika: ATV'nin sevilen ve en çok izlenen reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da', daha önce programa konuk olarak katılan Fatma, tekrar yaşadıklarıyla gündeme geldi. Fatma'nın annesi Melahat Oruç, Esra Erol'un programına katılarak 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini iddia etti. Bu iddia sonrası gerçekler tek tek gün yüzüne çıktı. Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma, baba ocağını terk edip Ahmet'in yanına yerleşti. Programa konuk olan Fatma, hamile olduğunu açıklayarak herkesi şaşırttı. Bugün ise anne Melahat Oruç, programa tekrar katılarak kızının Ahmet tarafından şiddet gördüğü için bebeğini kaybettiğini ve Ahmet'in de hırsızlık yaptığı için hapse girdiğini açıkladı. Ünlü sunucu ise Fatma'nın son halini canlı yayında gösterdi. Fatma'nın son hali ise yürek burktu. İşte ayrıntılar!

SON DAKİKA | Esra Erol’a katılan Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma’nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma’nın yürek burkan o hali!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bugün tekrar Fatma'nın konusu ele alındı.

SON DAKİKA | Esra Erol’a katılan Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma’nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma’nın yürek burkan o hali!

Kuması ve eşiyle birlikte yaşayan Fatma, Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını ve başka erkeklere satıldığını dile getirerek yardım istemişti.

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SON DAKİKA | Esra Erol’a katılan Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma’nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma’nın yürek burkan o hali!

Ahmet ve Ahmet'in annesi tarafından şiddet gören Fatma'nın saçları kısacık kesilmişti.

SON DAKİKA | Esra Erol’a katılan Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma’nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma’nın yürek burkan o hali!

Zihinsel engeli de bulunan Fatma, Erol'un uzun uğraşları sonucu baba ocağına geri dönmeyi kabul etmişti.

SON DAKİKA | Esra Erol’a katılan Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma’nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma’nın yürek burkan o hali!

Ancak Fatma, baba ocağından da kaçarak Ahmet ve abisi İbrahim'in yanına taşındı.

Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma'nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma'nın yürek burkan o hali! | Video

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