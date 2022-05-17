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Haberler Galeri Son dakika: Lalin'e kardeş geldi! İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına verdikleri isim...
Giriş Tarihi: 17.05.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:00

Son dakika: Lalin'e kardeş geldi! İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına verdikleri isim...

Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, dün ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin'e kız kardeş geldi. Kenan İmirzalıoğlu daha önce minik kızlarının adını eşi Sinem Kobal'ın koyacağını açıklamıştı. Magazin gündemine son dakika düşen müjdeli haber sonrası Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına verdikleri isim merak konusu olmuştu. Sinem Kobal'ın kızına koyduğu isim Selena dizisini akıllara getirdi. İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin ismi...

Son dakika: Lalin’e kardeş geldi! İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına verdikleri isim...

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında kendi gibi oyuncu Sinem Kobal,ilehayatını birleştirmişti. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, dün ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Son dakika: Lalin’e kardeş geldi! İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına verdikleri isim...

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal'dan müjdeli haber geldi.

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Son dakika: Lalin’e kardeş geldi! İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına verdikleri isim...

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin'e kız kardeş geldi.

Son dakika: Lalin’e kardeş geldi! İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına verdikleri isim...

Kızı Lalin'e hamile kaldıktan sonra bakımı ile de bizzat kendi ilgilenen ve setlerden uzak kalan güzel oyuncu Sinem Kobal'ın dönüşünü bekleyen hayranları, ikinci bebek haberi ile tatlı bir şaşkınlık yaşamıştı.

Son dakika: Lalin’e kardeş geldi! İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına verdikleri isim...

Kenan İmirzalıoğlu daha önce minik kızlarının adını eşi Sinem Kobal'ın koyacağını açıklamıştı.

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