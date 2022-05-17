Son dakika: Lalin’e kardeş geldi! İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına verdikleri isim...

Giriş Tarihi: 17.05.2022 10:49
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
11:00
Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, dün ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin'e kız kardeş geldi. Kenan İmirzalıoğlu daha önce minik kızlarının adını eşi Sinem Kobal'ın koyacağını açıklamıştı. Magazin gündemine son dakika düşen müjdeli haber sonrası Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına verdikleri isim merak konusu olmuştu. Sinem Kobal'ın kızına koyduğu isim Selena dizisini akıllara getirdi. İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin ismi...