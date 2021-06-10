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Haberler Galeri Son Dakika Magazin Haberi: Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin havuz başı paylaşımlarına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 10.06.2021 20:57 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 21:05

Magazin Haberi: 'nın Saniye'si 'nin havuz başı paylaşımlarına beğeni yağdı!

Haberi: ekranlarında yayınlanan dizisinde canlandırdığı "Saniye" karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan , başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci, bu kez havuz başı fotoğraflarıyla takipçilerini mest etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımlar...

Son Dakika Magazin Haberi: Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin havuz başı paylaşımlarına beğeni yağdı!

Magazin Haberi: 'nin reyting rekortmeni dizisi 'da "Saniye" karakterine hayat veren başarılı oyuncu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Son Dakika Magazin Haberi: Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin havuz başı paylaşımlarına beğeni yağdı!

HAVUZ BAŞI POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

son olarak, Instagram hesabından havuz başında bikiniyle çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun "Bütün dünya mahallem" notunu düştüğü paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Son Dakika Magazin Haberi: Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin havuz başı paylaşımlarına beğeni yağdı!

'nin paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

Son Dakika Magazin Haberi: Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin havuz başı paylaşımlarına beğeni yağdı!

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Güzel oyuncu, bir süre önce de dizi çekimi için bulunduğu Adana'da koronavirüse yakalanmıştı. , 11 gün süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu olmuştu.

Son Dakika Magazin Haberi: Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin havuz başı paylaşımlarına beğeni yağdı!
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