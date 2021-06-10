Son Dakika Magazin Haberi: Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin havuz başı paylaşımlarına beğeni yağdı!

Son Dakika Haberi: ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı "Saniye" karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Selin Yeninci, başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci, bu kez havuz başı fotoğraflarıyla takipçilerini mest etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımlar...