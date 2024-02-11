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Haberler Galeri Son dakika: Yazar Füruzan 91 yaşında hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 11.02.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 13:42

Son dakika: Yazar Füruzan 91 yaşında hayatını kaybetti!

Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar Füruzan hayata veda etti. 91 yaşındaki yazar Füruzan'ın ölüm haberini şair Elif Sofya duyurdu.

Son dakika: Yazar Füruzan 91 yaşında hayatını kaybetti!

Edebiyat camiasının acı günü! İlk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, ilk romanı 47'liler ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazanan yazar Füruzan 91 yaşında hayata veda etti.

Son dakika: Yazar Füruzan 91 yaşında hayatını kaybetti!

Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar Füruzan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Son dakika: Yazar Füruzan 91 yaşında hayatını kaybetti!

Füruzan'ın yaşamını kaybettiği haberini sosyal medya aracılığıyla şair Elif Sofya duyurdu.

Son dakika: Yazar Füruzan 91 yaşında hayatını kaybetti!

Ünlü yazarın bir fotoğrafını paylaşan Sofya haberi "Füruzan sonsuzluğa gitti" sözleriyle duyurdu.

Son dakika: Yazar Füruzan 91 yaşında hayatını kaybetti!

FÜRUZAN KİMDİR?

1932'de İstanbul'da doğan Füruzan'ın, tam adı Feruze Çerçi'dir. Karikatürist Turhan Selçuk'la evlendikten (1958) sonra bir süre Füruzan Selçuk imzasını kullandı. Füruzan, yazarımız Aslı Selçuk'un da annesi.

Değişik semt okullarında okuduktan sonra Yalova Demir Köyü İlkokulu'nu bitirdi (1946). Orta öğrenimini yarıda bırakarak kısa bir süre tiyatro oyunculuğu yaptı. Daha sonra kendini tümüyle edebiyat çalışmalarına verdi.

Daha çok gözleme dayalı gerçekçi bir anlayışı benimseyen Füruzan, ilk hikâyelerini Seçilmiş Hikâyeler, Türk Dili, Pazar Postası (1956-58); ustalık dönemi ürünlerini Dost, Papirüs, Yeni Dergi (1964-72) dergilerinde yayımladı.

İlk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, ilk romanı 47'liler ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazandı.

Parasız Yatılı adlı eseri sinemaya uyarlandı.

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