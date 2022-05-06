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Haberler Galeri Son dakika: Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Usta oyuncu Bahar Öztan'dan hayranlarını üzen haber!
Giriş Tarihi: 06.05.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 07:40

Son dakika: Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Usta oyuncu Bahar Öztan'dan hayranlarını üzen haber!

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan'dan son dakika kötü haber geldi. Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan'ın hastalığı nüksetti. Daha önce kanseri 3 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan'ın 4. defa kanser tedavisi görmeye başladığı ortaya çıktı. Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip. 7'den 70'e herkesin tanıdığı Bahar Öztan özellikle Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği filmler ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın birçok usta ismi ile kamera karşısına geçen Bahar Öztan son olarak verdiği röportajda Kadir İnanır ile ilgili itirafta bulunmuştu. Kadir İnanır'a bir dönem aşık olduğunu söyleyen Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan samimi açıklamalarda bulunmuştu... İşte yaşamını Bodrum'da sürdüren 59 yaşındaki Bahar Öztan'ın son sağlık durumu...

Son dakika: Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... Usta oyuncu Bahar Öztan’dan hayranlarını üzen haber!

Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından olan Bahar Öztan'dan son dakika kötü haber geldi. 'Şaşkın Milyoner' ve 'Ortadirek Şaban' gibi Yeşilçam'ın unutulmayan yapımlarında rol alan Öztan, İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.

Son dakika: Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... Usta oyuncu Bahar Öztan’dan hayranlarını üzen haber!

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen usta oyuncu Bahar Öztan'ın hastalığı nüksetti.

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Son dakika: Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... Usta oyuncu Bahar Öztan’dan hayranlarını üzen haber!

Daha önce kanseri 3 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan'ın 4. defa kanser tedavisi görmeye başladığı ortaya çıktı.

Son dakika: Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... Usta oyuncu Bahar Öztan’dan hayranlarını üzen haber!

GÜNAYDIN'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; Bahar Öztan dördüncü kez kansere yakalandı. Daha önce yumurtalık ve bağırsak kanseriyle verdiği mücadeleyi kazanan oyuncu, bir süre önce yine kötü haber aldı.

Son dakika: Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... Usta oyuncu Bahar Öztan’dan hayranlarını üzen haber!

Yaşadığı şoku kısa sürede atlatan Öztan'ın tedavisi sürüyor.

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