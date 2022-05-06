Son dakika: Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... Usta oyuncu Bahar Öztan’dan hayranlarını üzen haber!

Giriş Tarihi: 06.05.2022 07:21
Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
07:40
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan'dan son dakika kötü haber geldi. Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan'ın hastalığı nüksetti. Daha önce kanseri 3 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan'ın 4. defa kanser tedavisi görmeye başladığı ortaya çıktı. Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip. 7'den 70'e herkesin tanıdığı Bahar Öztan özellikle Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği filmler ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın birçok usta ismi ile kamera karşısına geçen Bahar Öztan son olarak verdiği röportajda Kadir İnanır ile ilgili itirafta bulunmuştu. Kadir İnanır'a bir dönem aşık olduğunu söyleyen Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan samimi açıklamalarda bulunmuştu... İşte yaşamını Bodrum'da sürdüren 59 yaşındaki Bahar Öztan'ın son sağlık durumu...