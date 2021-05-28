Giriş Tarihi: 28.05.2021 15:02Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 15:04
Songül Karlı asansör pozu ile yine sosyal medyada konuşuldu! Estetiği abartan Songül Karlı'ya Ajda Pekkan benzetmesi...
Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozu ile adından söz ettiren Songül Karlı sık sık verdiği frikikler ile de gündem olmuştu. 47 yaşındaki Songül Karlı bu kez de asansör pozu ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son halini görenler 'Ajda Pekkan sandım', 'Estetiği abarttın' yorumlarında bulundu. İşte son günlerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın yeni pozları ve yıllar içindeki değişimi...