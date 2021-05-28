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Haberler Galeri Songül Karlı asansör pozu ile yine sosyal medyada konuşuldu! Estetiği abartan Songül Karlı'ya Ajda Pekkan benzetmesi...
Giriş Tarihi: 28.05.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 15:04

asansör pozu ile yine sosyal medyada konuşuldu! Estetiği abartan Songül Karlı'ya benzetmesi...

Geçtiğimiz günlerde derin göğüs ile adından söz ettiren sık sık verdiği frikikler ile de gündem olmuştu. 47 yaşındaki Songül Karlı bu kez de asansör pozu ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son halini görenler ' sandım', 'Estetiği abarttın' yorumlarında bulundu. İşte son günlerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın yeni pozları ve ...

Songül Karlı asansör pozu ile yine sosyal medyada konuşuldu! Estetiği abartan Songül Karlı'ya Ajda Pekkan benzetmesi...

Geçtiğimiz günlerde derin göğüs ile adından söz ettiren sık sık verdiği frikikler ile de gündem olmuştu.

Songül Karlı asansör pozu ile yine sosyal medyada konuşuldu! Estetiği abartan Songül Karlı'ya Ajda Pekkan benzetmesi...

47 yaşındaki bu kez de asansör pozu ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

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Songül Karlı asansör pozu ile yine sosyal medyada konuşuldu! Estetiği abartan Songül Karlı'ya Ajda Pekkan benzetmesi...

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan 'nın son halini görenler ' sandım', 'Estetiği abarttın' yorumlarında bulundu.

Songül Karlı asansör pozu ile yine sosyal medyada konuşuldu! Estetiği abartan Songül Karlı'ya Ajda Pekkan benzetmesi...

İşte son günlerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen türkücü 'nın yeni pozları ve ...

Songül Karlı asansör pozu ile yine sosyal medyada konuşuldu! Estetiği abartan Songül Karlı'ya Ajda Pekkan benzetmesi...
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