Songül Karlı’nın göz bebeği oğlu Efe Furkan mankenlere taş çıkarttı! Görenler bakın kime benzetti!

"CANIM OĞLUM İYİKİM"

Yaptığı estetiklerle ve cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi. Ünlü türkücü Songül Karlı, her adımıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan ile yaptığı paylaşımlar çok konuşuluyor. Efe Furkan bakın kime benziyor...