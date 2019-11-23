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Sosyal medyayı sallayan !

İstanbul Devlet Operası sopranolarından, vaktiyle 'ın meşhur Patara eserini de seslendiren ; opera tekniğiyle söyleyip, sosyal medyada paylaştığı şarkı ve türkülerle milyonların kalbine girdi. Genç kuşak onun için "Operayı sevdiren " diyor.

GÖKSAN GÖKTAŞ Magazin
Giriş Tarihi: 23.11.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 12:10
Sosyal medyayı sallayan soprano Burcu Soysev!

Müzik aleminde bazı özel isimler vardır ki, öğrendikleri tekniği, bilgiyi sırtlarında bir yük, hatta bir gösteriş malzemesi olarak taşımazlar... Bilakis bilgiyle hemhal olurlar. Müzik bilgisi onlarda sırlanır. Eğitimi, tekniği, bilgiyi öğrenip sonra öyle güzel unuturlar ki, artık müzisyen değil müziğin kendisi olmuşlardır...

Sosyal medyayı sallayan soprano Burcu Soysev!

DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKU

Opera sanatçısı Burcu Soysev'i dinlediğimizde ve tanıdığımızda bunlar düştü aklımıza. Öyle bir sanat düşünün ki, insan sesinin ve müzikal imkanların sınırlarını zorlasın. Mikrofon bile kullanmadan, yüzlerce kişilik salonları çıplak insan sesiyle inletsin... Ama bu müziği yıllardır en görkemli sahnelerde, salonlarda icra eden biri çıksın ve günümüzün imkanıyla, yine kendi bilgisi ve tekniğini kullanıp bu coğrafyaya ait türküler, şarkılar söyleyip ruha dokunsun... Ve milyonlara ulaşsın. İstanbul Devlet Operası sopranolarından Soysev son dönemlerde sosyal medyada paylaştığı mütevazı videolarda söylediği şarkılarla milyonu aşkın dinleyiciye ulaştı. Dinleyiciyi kâh 'dönülmez akşamın ufkuna' götürdü büyüleyici sesiyle, kâh Neşet Ertaş'ın yürek dağlayan bozlaklarında İç Anadolu hissiyatını keşfe çıkardı. Üstelik evinde, bilgisayarının başında, basit bir karaoke programının üstüne söyleyerek şarkılarını...

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Sosyal medyayı sallayan soprano Burcu Soysev!

ÖNCE KLASİK TÜRK MÜZİĞİ

Operaya mesafeli duran pek çok dinleyiciye bile bu sanatın imkanlarıyla buralı bir hissiyatın nasıl dikiş izi göstermeden bir araya gelebileceğini gösterdi. Soysev, Opera'daki görevinin dışında konuk eğitmen olarak Haliç Üniversitesi'nde sahne sanatları doçenti unvanıyla şan eğitmenliği yapıyor.

Sosyal medyayı sallayan soprano Burcu Soysev!

Soysev müzisyen bir ailede, Türk Müziği'nin içine doğuyor. Babaanne merhum Nezahat Soysev TRT Ankara Radyosu'nda Klasik Türk Musikisi keman sanatçısı. Baba ise TRT repertuvarında pek çok eseri bulunan, vaktiyle TRT'de Program Daire Başkan Yardımcılığı yapmış, bestekar ve udi İlgün Soysev.

Sosyal medyayı sallayan soprano Burcu Soysev!

Hâl böyle olunca daha küçük yaşlarda makamlar, Klasik Türk Müziği'nin derin kodları işliyor kulağına ve ruhuna Soysev'in. Babaannesiyle neredeyse okumayı söktüğü dönemlerde nota çalışıyor. Hatta keman öğreniyor kendisinden. Bu arada hikayemiz Ankara'da geçiyor, onu belirtelim. Son altı yıldır İstanbul'da yaşıyor Soysev.

Sosyal medyayı sallayan soprano Burcu Soysev!

İlkokul sıralarında annesinin teşvikiyle yarı zamanlı olarak konservatuvara başlıyor. Bir yandan okula devam ediyor. Hafta sonları, şan, solfej ve koro eğitimi alıyor. Çok sesli müzikle tanışıyor bu dönem. Ayrıca sadece müziğe odaklanmış, müzik okuyan ve geleceğini bu yönde kurgulayan insanlarla tanışması da aklının bir yerinde kalıyor. Kolejden mezun olduktan sonra, ailesi her ne kadar müzikten gelseler de, Soysev'in profesyonel olarak müzikle uğraşmasını istemiyor.

Sosyal medyayı sallayan soprano Burcu Soysev!

Durum böyle olunca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giriyor. Ama aynı yılın eylülünde ailesinden habersiz Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Ana Sanat Bölümü sınavına da girip kazanıyor. Fakat kayıt yaptırmıyor ve hukuk bölümünü bitirmek zorunda kalıyor.

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