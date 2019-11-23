Sosyal medyayı sallayan soprano Burcu Soysev!

DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKU



Opera sanatçısı Burcu Soysev'i dinlediğimizde ve tanıdığımızda bunlar düştü aklımıza. Öyle bir sanat düşünün ki, insan sesinin ve müzikal imkanların sınırlarını zorlasın. Mikrofon bile kullanmadan, yüzlerce kişilik salonları çıplak insan sesiyle inletsin... Ama bu müziği yıllardır en görkemli sahnelerde, salonlarda icra eden biri çıksın ve günümüzün sosyal medya imkanıyla, yine kendi bilgisi ve tekniğini kullanıp bu coğrafyaya ait türküler, şarkılar söyleyip ruha dokunsun... Ve milyonlara ulaşsın. İstanbul Devlet Operası sopranolarından Soysev son dönemlerde sosyal medyada paylaştığı mütevazı videolarda söylediği şarkılarla milyonu aşkın dinleyiciye ulaştı. Dinleyiciyi kâh 'dönülmez akşamın ufkuna' götürdü büyüleyici sesiyle, kâh Neşet Ertaş'ın yürek dağlayan bozlaklarında İç Anadolu hissiyatını keşfe çıkardı. Üstelik evinde, bilgisayarının başında, basit bir karaoke programının üstüne söyleyerek şarkılarını...