Söz’ün final bölümünde büyük bir sürpriz sizi bekliyor! Kimse bilmiyor onlar aslında…

Söz'ün final bölümünde büyük bir sürpriz sizi bekliyor! Söz'ün büyük finaline sürpriz isim! Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Söz, büyük finalde sürpriz bir isimi ağırlıyor. Çolak Geri Dönüyor… Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi olarak 3 sezondur Türk televizyon tarihinde ilklere imza atan Söz'ün sürprizlerle dolu büyük finalinde usta oyuncu Serhat Kılıç geri dönüyor. Söz'de canlandırdığı 'Çolak' karakteri performansıyla izleyenlerden tam not alan Serhat Kılıç, final bölümünde seyirci karşısına çıkıyor. 42. bölümde Söz'e veda eden Serhat Kılıç'ın hayat verdiği Çolak, büyük finalde Yavuz komutanla yeniden karşı karşıya gelecek. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı Söz, heyecan ve aksiyon dolu final bölümüyle 27 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlarda. Söz dizisinin iki oyuncusu Serhat Kılıç ve Tolga Sarıtaş'ın nereli olduğunu biliyor musunuz? İşte Söz dizisinin iki ünlü oyuncusunun ve diğer ünlü isimlerin memleketleri…