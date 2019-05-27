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  • Söz’ün final bölümünde büyük bir sürpriz sizi bekliyor! Kimse bilmiyor onlar aslında…

’ün final bölümünde büyük bir sürpriz sizi bekliyor! Kimse bilmiyor onlar aslında…

'ün final bölümünde büyük bir sürpriz sizi bekliyor! Söz'ün büyük finaline sürpriz isim! Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını ve 'ın gerçekleştirdiği Söz, büyük finalde sürpriz bir isimi ağırlıyor. Çolak Geri Dönüyor… Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi olarak 3 sezondur Türk televizyon tarihinde ilklere imza atan Söz'ün sürprizlerle dolu büyük finalinde usta oyuncu geri dönüyor. Söz'de canlandırdığı 'Çolak' karakteri performansıyla izleyenlerden tam not alan Serhat Kılıç, final bölümünde seyirci karşısına çıkıyor. 42. bölümde Söz'e veda eden Serhat Kılıç'ın hayat verdiği Çolak, büyük finalde Yavuz komutanla yeniden karşı karşıya gelecek. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı Söz, heyecan ve aksiyon dolu final bölümüyle 27 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlarda. Söz dizisinin iki oyuncusu Serhat Kılıç ve 'ın nereli olduğunu biliyor musunuz? İşte Söz dizisinin iki ünlü oyuncusunun ve diğer ünlü isimlerin memleketleri…

Giriş Tarihi: 27.05.2019 07:24 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 14:28
Söz’ün final bölümünde büyük bir sürpriz sizi bekliyor! Kimse bilmiyor onlar aslında…

Ekranlarda gördüğümüz ünlü isimlerin aslen nereli olduğunu biliyor muydunuz? İşte kimine çok şaşıracağınız ünlülerin memleketleri...

Söz’ün final bölümünde büyük bir sürpriz sizi bekliyor! Kimse bilmiyor onlar aslında…

DEMET AKALIN

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Söz’ün final bölümünde büyük bir sürpriz sizi bekliyor! Kimse bilmiyor onlar aslında…

DEMET AKALIN

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Söz’ün final bölümünde büyük bir sürpriz sizi bekliyor! Kimse bilmiyor onlar aslında…

CANSEL ELÇİN

Söz’ün final bölümünde büyük bir sürpriz sizi bekliyor! Kimse bilmiyor onlar aslında…

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İZMİR'İN TİRE İLÇESİ

Söz’ün final bölümünde büyük bir sürpriz sizi bekliyor! Kimse bilmiyor onlar aslında…

KIVANÇ TATLITUĞ

Söz’ün final bölümünde büyük bir sürpriz sizi bekliyor! Kimse bilmiyor onlar aslında…

KIVANÇ TATLITUĞ

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