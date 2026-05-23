Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"

Giriş Tarihi: 23.05.2026 13:38 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 14:06

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Münir Özkul ile Suna Selen yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bir döneme damga vuran çiftin evliliğine dair bilinmeyen detaylar ortaya çıktı. Suna Selen, Münir Özkul ile yaşadığı ilişkiyi ve ayrılık sürecini ilk kez tüm açıklığıyla anlattı. Suna Selen, yıllar sonra yaptığı açıklamada, Münir Özkul ile neden boşandıklarını açıkladı.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları Münir Özkul ile Suna Selen, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 6 yılı evlilik olmak üzere toplam 14 yıl birlikte yaşayan ikilinin ilişkisine dair bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.

'BENİM TAZE KANA İHTİYACIM VAR'

Usta oyuncu Suna Selen, evliliklerinin perde arkasını ve ayrılık nedenlerini ilk kez samimi sözlerle anlattı. Geçmişe dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Selen, ilişkilerini şu sözlerle ifade etti: "Bana, 'Benim taze kana ihtiyacım var. Sen çok ciddisin' dedi. Biz aslında sadece arkadaştık. Hiçbir zaman gerçek anlamda sevgili olmadık. Bir bakıma karı koca da değildik."

Çiftin kızlarıyla ilgili anlattığı detay da dikkat çekti.

Selen, "Mesela bizim bir çocuğumuz oldu. 'Çocuğa benim adımı koyun' dedi. Şadan da kendi adının verilmesini istedi. Ben de 'Koyalım' dedim. Bu yüzden kızımın adı Güner Şadan Özkul oldu" ifadelerini kullandı.

Suna Selen'in yıllar sonra yaptığı bu açıklamalar, Yeşilçam'ın en çok konuşulan ilişkilerinden birine dair bilinmeyenleri yeniden gündeme taşıdı.

Sinemada başarılarla dolu hayatına 4 evlilik sığdıran Münir Özkul'un bir oğlu ve 2 kızı var. Filmlerde babacan bir portre çizse de özel hayatında çapkınlığı ile meşhurdu. Gelin Münir Özkul'un hayatına bir göz atalım.

MÜNİR ÖZKUL'UN İLK EŞİ VE ÇOCUKLARI :

Münir Özkul kızı Güner Özkul'un da aktardığı gibi çapkın biriydi. 93 yıllık ömrüne 4 eş sığdırması da bunun sonucu. Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Özkul Işık oldu. Münir Özkul'un bu evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor. Oğlu Ferdi Özkul şu anda Kanada'da yaşıyor. Kızı Hayriye Özkul ise medyadan uzak duruyor.

SUNA SELEN İKİNCİ EŞİ: Münir Özkul'un ikinci eşi izleyicinin dizilerden tanığı oyuncu Suna Selen oldu.

ROL AŞKI GERÇEĞE DÖNDÜ

Bulvar Tiyatrosu'nda birlikte çalışmaya başlayarak tanışan Münir Özkul ve Suna Selen arasında ilk yıl dostane bir arkadaşlıktan başka bir şey olmamış. Tanıştıkları yıl bir başkasıyla evli olan Suna Selen için işler boşandıktan sonra değişti.

"Leyleğin Ömrü" isimli oyunda beraber rol alan çiftimiz, bu oyun sayesinde yakınlaşmış ve birbirlerinin hayatına girmişti. Suna Selen bu günleri "Hani rol icabı aşık hissederler ve sonra bu gerçek olur ya, bizimki de öyle oldu." diyerek anlattı.

14 YIL BERABER YAŞADILAR!

Münir Özkul ve Suna Selen, 1965 yılında evlenmişler. Evlilikleri 6 yıl süren çift 14 yıl da beraber yaşamışlar. Bu evlilikten bir de kızları olan çift, kızları sekiz yaşındayken 1974 yılında boşanmışlardır. Evlilik sonrasında da dostluklarını ve arkadaşlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir.

BİR KIZLARI OLDU

1965 yılında dünya evine giren ve 1974 yılında ayrılan Yeşilçam'ın usta oyuncularının bu evlilikten bir kızları olmuştu.

KIZLARI DA OYUNCU

Münir Özkul ve Suna Selen'in kızları Güner Özkul, 1 Şubat 1966 yılında dünyaya geldi.

Kül Masalı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Beni Çok Sev gibi filmlerde rol aldı.

İŞTE GÜNER ÖZKUL'UN SON HALİ...

TOPHANELİ ÖRÜMCEK YAŞAR : Münir Özkul'un hayatına giren en ilginç eşi sanırız Yaşar Hanım'dı. 1974 yılında Suna Selen'den boyanan Münir Özkul, Tophaneli Örümcek Yaşar lakabıyla anılan Yaşar Hanım'la üçüncü evliliğini yaptı. Ancak bu evlilik de uzun ömürlü olmadı ve boşanmayla bitti. Münir Özkul üçüncü eşinden çocuk sahibi olmadı.

MÜNİR ÖZKUL'UN SON EŞİ UMMAN HANIM : Münir Özkul'un son eşi Ummun Özkul oldu.

Umman Özkul ünlü sanatçıdan tam 25 yaş küçüktü. Evlendiklerinde Münir Özkul 53 , eşi Umman Özkul ise 28 yaşındaydı.

İlk iki eşinden 3 çocuk sahibi olan Münir Özkul son eşinden de çocuk yapmadı. Münir Özkul'a hastalığı sürecinde son eşi Umman Özkul baktı. Eşine görür görmez aşık olduğunu söyleyen Umman Özkul, ona olan düşkünlüğü ile biliniyordu.

MÜNİR ÖZKUL'UN TEK OĞLU FERDİ:

Münir Özkul'un 3 çocuğundan biri Ferdi Özkul. İlk eşinden olan Ferdi Özkul babasının izinden gitmemiş ve kendisine çok farklı bir rota çizmiş.

Şu anda Kanada'da yaşayan Ferdi Özkul aşçılıkla ilgileniyor. Ottawa'da 6 tane restoranı bulunuyor.

