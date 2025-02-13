Sunucu Özlem Yıldız ve iş insanı Mete Vardar tatil için öyle bir yer tercih ettiler ki! Sosyetenin diline düşen tatil...

BEYAN ESASTIR!

Dün Sabancı Ailesi'nden DJ Faruk Sabancı'nın, 40 milyon liralık süper spor otomobiline, yıllık 600 bin lira tuttuğu için kasko yaptırmadığını yazmıştım. Haberim üzerine Faruk Sabancı'nın basın danışmanı aradı.

Otomobilin kaskosunun olduğunu, ayrıca birkaç ay önce de otomobilini sattığını söyledi. Beyan esastır; Faruk Sabancı öyle diyorsa diyecek bir şeyim yok. Demek ki beni, Faruk Bey'e ve otomobil dünyasına çok yakın olan ve ayrıca çok güvendiğim kaynağım yanılttı! Bu arada Faruk Bey, göz alıcı sarı otomobilini sattığına göre yerine ne aldı acaba, onu da çok merak ettim.