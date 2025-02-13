Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
07:31
Sunucu Özlem Yıldız ve iş insanı Mete Vardar tatil için öyle bir yer tercih ettiler ki! Sosyetenin diline düşen tatil...
Türk Hava Yolları (THY), Güney Amerika'daki Meksika'nın Mexico City ve Cancun şehirlerine tarifeli seferlere başladığından bu yana İstanbul'un elitleri buraları ikinci adresleri yapmıştı. Flört etmeye başladıklarını, Mayıs 2023'te ilk bu köşeden öğrendiğiniz sunucu Özlem Yıldız ile turizmci iş insanı Mete Vardar da, önceki gün THY ile Cancun'a uçtu.