Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süreyya Gürsel Evren'in kardeşi tanıdık çıktı! 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti!
Giriş Tarihi: 15.08.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 13:05

Süreyya Gürsel Evren'in kardeşi tanıdık çıktı! 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti!

Evlilik Hakkında Her şey, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Şahin Tepesi, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma ve Masumlar Apartmanı gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Evren'in kardeşi de tanıdık çıktı. Ünlü oyuncunun ablası meğer Arka Sokaklar dizisinin yıldız isimlerindenmiş.

Süreyya Gürsel Evren’in kardeşi tanıdık çıktı! 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti!

Süreyya Gürsel Evren Evlilik Hakkında Her şey, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Şahin Tepesi, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma ve Masumlar Apartmanı gibi bilinen yapımlarda rol almıştı. Ünlü oyuncu yakın zamanda misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Süreyya Gürsel Evren’in kardeşi tanıdık çıktı! 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti!

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Evren'in misafirlik için geldiği arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Arkadaşları, "Bir süre alkol aldık. Sonra biz uyuduk, ardından polisler bizi uyandırdı" dedi. Evren'in ölümü ile ilgili çalışmalar sürerken alkolün etkisi ile yüksekten düşüp ölmüş olabileceği değerlendirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süreyya Gürsel Evren’in kardeşi tanıdık çıktı! 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti!

Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olay şöyle yaşandı. Devriye gezen polis ekiplerine yerde yatan şahıs ihbarı gelmesi üzerine hemen olay yerine gitti.

Süreyya Gürsel Evren’in kardeşi tanıdık çıktı! 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti!

Site bahçesinde yerde yatan şahıs 112 ekiplerince kontrol edildiğinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şahsın son olarak TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan oyuncu Süreyya Gürsel Evren olduğu belirlendi.

Süreyya Gürsel Evren’in kardeşi tanıdık çıktı! 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti!

Cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Süreyya Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde Evren'in misafirliğe geldiği arkadaşlarının ifadesine başvuruldu. Arkadaşları, Evren'in misafir olarak geldiğini gece saat 01:00 sıralarına kadar birlikte alkol aldıkların ardından yatıp uyuduklarını söylediler.

SON DAKİKA