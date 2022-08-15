Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Evren'in misafirlik için geldiği arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Arkadaşları, "Bir süre alkol aldık. Sonra biz uyuduk, ardından polisler bizi uyandırdı" dedi. Evren'in ölümü ile ilgili çalışmalar sürerken alkolün etkisi ile yüksekten düşüp ölmüş olabileceği değerlendirildi.