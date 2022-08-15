Giriş Tarihi: 15.08.2022 12:50
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
13:05
Süreyya Gürsel Evren'in kardeşi tanıdık çıktı! 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti!
Evlilik Hakkında Her şey, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Şahin Tepesi, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma ve Masumlar Apartmanı gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Evren'in kardeşi de tanıdık çıktı. Ünlü oyuncunun ablası meğer Arka Sokaklar dizisinin yıldız isimlerindenmiş.