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  • Survivor 2020’nin en dikkat çeken ismi Parviz Abdullayev oldu! Parviz Abdullayev hakkında en çok merak edilen…

’nin en dikkat çeken ismi oldu! hakkında en çok merak edilen…

yarışmacı arasında dikkat çeken başarılı sporcu ünlüler kadrosunda yer alıyor. Survivor parkurunda ter döken sporcu kimliği ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Survivor'un ilk bölümünü izleyenler Survivor 'un kim olduğunu merak etti. Survivor 2020'nin 22 yarışmacısından biri de Parviz Abdullayev oldu. Boks tutkunlarının Kobra lakabıyla tanıdığı Parviz Abdullayev, tanıtım videosunda şunları söylemişti: 'Benim hayatım hep dövüştü, profesyonel kickboksta tam 6 defa dünya şampiyonu oldum. Sosyal medya hesabı 'ı aktif kullanan başarılı sporcunun paylaşımları hayranları tarafından ilgili ile takip ediliyor. Survivor 2020'yi izleyenler Parviz Abdullayev'in en çok yaşını merak etti. İşte merak edenler için Parviz Abdullahyev'in ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 17.02.2020 07:16 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 07:29
Survivor 2020’nin en dikkat çeken ismi Parviz Abdullayev oldu! Parviz Abdullayev hakkında en çok merak edilen…

Survivor ünlüler takımı yarışmacıları arasında yerini alan isimlerden biri de oldu. Yeni sezonda Survivor'da yarışacak olan yetenekli sporcu hayatına dair birçok ayrıntı merak ediliyor. Azerbaycan'da dünyaya geldi. Kobra lakabıyla ün salan ve "Cobra" kickboks kulübüne liderlik eden Parviz Abdullayev, profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerin 49'undan galibiyetle ayrılırken 6'sında mağlubiyet yaşadı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Parviz Abdullayev'i 'de takip edenler başarılı sporcunun en çok yaşını merak etti. İşte Survivor 2020'nin en dikkat çeken ismi Parviz Abdullayev'in ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Survivor 2020’nin en dikkat çeken ismi Parviz Abdullayev oldu! Parviz Abdullayev hakkında en çok merak edilen…

YONCA EVCİMİK

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Survivor 2020’nin en dikkat çeken ismi Parviz Abdullayev oldu! Parviz Abdullayev hakkında en çok merak edilen…

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Survivor 2020’nin en dikkat çeken ismi Parviz Abdullayev oldu! Parviz Abdullayev hakkında en çok merak edilen…

FATMA GİRİK

Survivor 2020’nin en dikkat çeken ismi Parviz Abdullayev oldu! Parviz Abdullayev hakkında en çok merak edilen…

FATMA GİRİK

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Survivor 2020’nin en dikkat çeken ismi Parviz Abdullayev oldu! Parviz Abdullayev hakkında en çok merak edilen…

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Survivor 2020’nin en dikkat çeken ismi Parviz Abdullayev oldu! Parviz Abdullayev hakkında en çok merak edilen…

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