Survivor 2020’nin en dikkat çeken ismi Parviz Abdullayev oldu! Parviz Abdullayev hakkında en çok merak edilen…

Survivor ünlüler takımı yarışmacıları arasında yerini alan isimlerden biri de Parviz Abdullayev oldu. Yeni sezonda Survivor'da yarışacak olan yetenekli sporcu Parviz Abdullayev hayatına dair birçok ayrıntı merak ediliyor. Parviz Abdullayev Azerbaycan'da dünyaya geldi. Kobra lakabıyla ün salan ve "Cobra" kickboks kulübüne liderlik eden Parviz Abdullayev, profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerin 49'undan galibiyetle ayrılırken 6'sında mağlubiyet yaşadı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Parviz Abdullayev'i Survivor 2020'de takip edenler başarılı sporcunun en çok yaşını merak etti. İşte Survivor 2020'nin en dikkat çeken ismi Parviz Abdullayev'in ve diğer ünlü isimlerin yaşları…