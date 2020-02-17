Survivor 2020’nin en dikkat çeken ismi Parviz Abdullayev oldu! Parviz Abdullayev hakkında en çok merak edilen…

Survivor 2020 yarışmacı arasında dikkat çeken başarılı sporcu Parviz Abdullayev ünlüler kadrosunda yer alıyor. Survivor parkurunda ter döken Parviz Abdullayev sporcu kimliği ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Survivor'un ilk bölümünü izleyenler Survivor Parviz Abdullayev'un kim olduğunu merak etti. Survivor 2020'nin 22 yarışmacısından biri de Parviz Abdullayev oldu. Boks tutkunlarının Kobra lakabıyla tanıdığı Parviz Abdullayev, tanıtım videosunda şunları söylemişti: 'Benim hayatım hep dövüştü, profesyonel kickboksta tam 6 defa dünya şampiyonu oldum. Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif kullanan başarılı sporcunun paylaşımları hayranları tarafından ilgili ile takip ediliyor. Survivor 2020'yi izleyenler Parviz Abdullayev'in en çok yaşını merak etti. İşte merak edenler için Parviz Abdullahyev'in ve diğer ünlü isimlerin yaşları…