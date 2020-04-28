Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor 2020 Aycan Yanaç boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte biyografisi

"KADER AĞLARINI ÖRDÜ"

Ilıcalı'nın Aycan Yanaç'ın 2 hafta önceki iletişim ödülünde arkadaşıyla olan şifreli konuşmasını paylaşması ilginç anlara sahne oldu. Acun llıcalı konseyde yaptığı konuşmada, Aycan'ın arkadaşıyla yaptığı şifreli konuşmayı açıkladı. Aycan'dan da izin alarak açıklama yaptığını söyleyen Ilıcalı şunları söyledi: "Aycan'ın moralsiz olduğunu hissettim. Konseyde Aycan'a sordum. 'Bir haber aldım' dedi. 'Bizden ve yarışmacılardan alamazsın bu nasıl bir haber?' dedim. Bir hafta önceki iletişim ödülünde kaybettiğini öğrendik ve iki hafta önceye döndük. Aycan o zaman iletişimi kazanmıştı. Aycan her zamanki gibi bu ödülün de mutluluğuyla iletişim noktasına doğru yola çıktı. İstanbul'da ve Almanya'da bıraktığı arkadaşlarıyla güzel bir sohbet yapacağını düşündü ama kader ağlarını ördü."

"BİLGİYİ ÖYLE BİR VERKİ SADECE BEN ANLAYAYIM"

Aycan bundan aylar önce Survivor'a giderken çok yakın bir arkadaşıyla görüştü ve bir iletişim ödülü olduğu zaman belli konularda kendisine bilgi vermesini istedi. Ancak Aycan 'O bilgiyi öyle ver ki sadece sen ve ben anlayalım' dedi. Aycan'ın arkadaşının adı Asena idi. Asena ve Aycan bu gizliliğe yemin ederek vedalaştılar ve Aycan Survivor'a doğru yola çıktı. Survivor macerasının tam ortasında ise beklenen gün geldi. Aycan ve Asena'nın konuşma hakkı doğmuştu. Ama bu grup konuşması olduğu için 3 değişik arkadaşı daha bu gruba dahil olmuştu. Aycan heyecanlı bir şekilde yazışmaya başladı. Arkadaşları gerekli gereksiz 'Sen çok iyisin, süpersin' diye konuşurken Aycan'ın aklı o sırada başka bir yerdeydi. Onun tek merak ettiği konu ve konuşmak istediği tek kişi vardı aslında. Aycan beklenen konuya girdi. Aycan'ın sorusu 'ne haber?' idi. "

"BÜTÜN ŞİFREYİ VERDİ"

Asena beklenen cevabı aldı ve 3 harfi yazdı. Bu aralarındaki şifreydi. Aycan bundan bizim anladığımızın belki yüz katını anladı. O üç harf 'a, y ve ö' idi. Asene 'a, y ve ö' yazdığı zaman Aycan'dan cevap 'Bebe hatırladım' oldu. Asena 'Biz bize yeteriz değil mi?' diyerek bütün şifreyi verdi"Acun Ilıcalı, açıklamasıyla şaşkına dönen Aycan ise ne diyeceğini bilemeyince gülümsemekle yetindi.