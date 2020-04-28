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kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor 2020 boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte biyografisi

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan yeni bölümler ile sürüyor. Çeyrek finale az bir zaman kalırken her bölümde çeşitli yarışmacılar da ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Ünlüler takımı yarışmacılarından durumunda. Parkurda gösterdiği performansın yanı sıra Acun Ilıcalı tarafından şifreli mesajları deşifre edilen Aycan Yanaç'ın hayatı, programın yayınlandığı akşamlarda yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu noktada, '2020 kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve boyu kaç?' sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Survivor Aycan Yanaç kimdir, boyu kaç, sevgilisi var mı ve aslen nereli? İşte, Ünlüler takımı yarışmacısının biyografisi...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 17:22
Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor 2020 Aycan Yanaç boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte biyografisi

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de çeyrek finale çok az bir zaman kaldı. Yayınlanan yeni bölümlerde de çeşitli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bu isimlerden birisi de Ünlüler takımında mücadele eden durumunda. Takımın önemli isimlerinden birisi olarak değerlendirilen Aycan Yanaç, oyunlarda gösterdiği performansın yanı sıra sempatik tavırları ile de adından söz ettiriyor. Bu noktada, Survivor'ın yayınlandığı akşamlarda Aycan Yanaç'ın biyografisi oldukça merak ediliyor. Ünlüler takımı yarışmacısı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar da, ' kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve mesleği ne?' sorularına yanıt arıyor. Peki, 2020 Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve sevgilisi var mı? İşte, Ünlüler takımı yarışmacısının hayatı...

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.

Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor 2020 Aycan Yanaç boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte biyografisi

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

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Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor 2020 Aycan Yanaç boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte biyografisi

'ın boy bilgisi bulunmamaktadır.

Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor 2020 Aycan Yanaç boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte biyografisi

"KADER AĞLARINI ÖRDÜ"

Ilıcalı'nın 'ın 2 hafta önceki iletişim ödülünde arkadaşıyla olan şifreli konuşmasını paylaşması ilginç anlara sahne oldu. Acun llıcalı konseyde yaptığı konuşmada, Aycan'ın arkadaşıyla yaptığı şifreli konuşmayı açıkladı. Aycan'dan da izin alarak açıklama yaptığını söyleyen Ilıcalı şunları söyledi: "Aycan'ın moralsiz olduğunu hissettim. Konseyde Aycan'a sordum. 'Bir haber aldım' dedi. 'Bizden ve yarışmacılardan alamazsın bu nasıl bir haber?' dedim. Bir hafta önceki iletişim ödülünde kaybettiğini öğrendik ve iki hafta önceye döndük. Aycan o zaman iletişimi kazanmıştı. Aycan her zamanki gibi bu ödülün de mutluluğuyla iletişim noktasına doğru yola çıktı. İstanbul'da ve Almanya'da bıraktığı arkadaşlarıyla güzel bir sohbet yapacağını düşündü ama kader ağlarını ördü."

"BİLGİYİ ÖYLE BİR VERKİ SADECE BEN ANLAYAYIM"

Aycan bundan aylar önce Survivor'a giderken çok yakın bir arkadaşıyla görüştü ve bir iletişim ödülü olduğu zaman belli konularda kendisine bilgi vermesini istedi. Ancak Aycan 'O bilgiyi öyle ver ki sadece sen ve ben anlayalım' dedi. Aycan'ın arkadaşının adı Asena idi. Asena ve Aycan bu gizliliğe yemin ederek vedalaştılar ve Aycan Survivor'a doğru yola çıktı. Survivor macerasının tam ortasında ise beklenen gün geldi. Aycan ve Asena'nın konuşma hakkı doğmuştu. Ama bu grup konuşması olduğu için 3 değişik arkadaşı daha bu gruba dahil olmuştu. Aycan heyecanlı bir şekilde yazışmaya başladı. Arkadaşları gerekli gereksiz 'Sen çok iyisin, süpersin' diye konuşurken Aycan'ın aklı o sırada başka bir yerdeydi. Onun tek merak ettiği konu ve konuşmak istediği tek kişi vardı aslında. Aycan beklenen konuya girdi. Aycan'ın sorusu 'ne haber?' idi. "

"BÜTÜN ŞİFREYİ VERDİ"

Asena beklenen cevabı aldı ve 3 harfi yazdı. Bu aralarındaki şifreydi. Aycan bundan bizim anladığımızın belki yüz katını anladı. O üç harf 'a, y ve ö' idi. Asene 'a, y ve ö' yazdığı zaman Aycan'dan cevap 'Bebe hatırladım' oldu. Asena 'Biz bize yeteriz değil mi?' diyerek bütün şifreyi verdi", açıklamasıyla şaşkına dönen Aycan ise ne diyeceğini bilemeyince gülümsemekle yetindi.

Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor 2020 Aycan Yanaç boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte biyografisi
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