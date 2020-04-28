Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, boyu kaç, nereli, mesleği ne?

Survivor 2020 yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ederken yarışmacılardan '' Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında?'' gibi sorulara izleyiciler tarafından yanıt aranıyor. Adadaki zorlu koşullara ayak uyduran ve uzun boyuyla dikkat çeken Barış Murat ünlüler takımından gönüllüler takımına geçerek bir ilke imza atmıştı. Geçtiğimiz son bölümde yarışmacılardan Yasin Obuz'la olan kavgasıyla gündeme gelen ve son anda elemeden kurtulan Barış'ın hayatı merak konusu oluyor. Peki Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Murat Yağcı boyu kaç, mesleği ne? İşte, gönüller takımı yarışmacısı hakkında merak edilenler…