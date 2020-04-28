Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, boyu kaç, nereli, mesleği ne?

Survivor kimdir? , boyu kaç, nereli, mesleği ne?

Survivor 2020 yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ederken yarışmacılardan '' kimdir, kaç yaşında?'' gibi sorulara izleyiciler tarafından yanıt aranıyor. Adadaki zorlu koşullara ayak uyduran ve uzun boyuyla dikkat çeken Barış Murat ünlüler takımından gönüllüler takımına geçerek bir ilke imza atmıştı. Geçtiğimiz son bölümde yarışmacılardan Yasin Obuz'la olan kavgasıyla gündeme gelen ve son anda elemeden kurtulan Barış'ın hayatı merak konusu oluyor. Peki Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? kaç, mesleği ne? İşte, gönüller takımı yarışmacısı hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 28.04.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 16:39
Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, boyu kaç, nereli, mesleği ne?

Ekranların heyecan dolu yarışması Survivor yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 ünlüler gönüllüler formatıyla yayınlanmaya devam ederken yarışmacılardan '' kimdir, kaç yaşında?'' gibi sorulara yanıt aranıyor. İlk başlarda ünlüler takımında yer alan ardından gönüllülere geçerek bir ilke imza atan Barış'ın hayatı merak konusu oldu. Hem uzun boyu hem yakışıklılığıyla adada dikkat çeken isimler arasında yer alan yarışmacı Best Model of Turkey yarışmasına katılmış ve birinci seçilmişti. Birçok dizi projesinde yer alan Barış'ı şimdilerde Survivor yarışmasında görüyoruz. Peki Yağcı kimdir? , boyu kaç, nereli, mesleği ne?

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Ekranların fenomen yarışması 2020 Survivor tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılardan fiziği, duruşu ve başarıyla dikkat çeken Barış Murat Yağcı hayatı ve biyografisine dair merak edilenler ise haberimizde yer alıyor.

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, boyu kaç, nereli, mesleği ne?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır

Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, boyu kaç, nereli, mesleği ne?

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

SURVİVOR BARIŞ BOYU KAÇ?

, 195 cm boyundadır

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, boyu kaç, nereli, mesleği ne?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, boyu kaç, nereli, mesleği ne?
Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, boyu kaç, nereli, mesleği ne?
SON DAKİKA