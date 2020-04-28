Ekranların heyecan dolu yarışması Survivor yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 ünlüler gönüllüler formatıyla yayınlanmaya devam ederken yarışmacılardan '' Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında?'' gibi sorulara yanıt aranıyor. İlk başlarda ünlüler takımında yer alan ardından gönüllülere geçerek bir ilke imza atan Barış'ın hayatı merak konusu oldu. Hem uzun boyu hem yakışıklılığıyla adada dikkat çeken isimler arasında yer alan yarışmacı Best Model of Turkey yarışmasına katılmış ve birinci seçilmişti. Birçok dizi projesinde yer alan Barış'ı şimdilerde Survivor yarışmasında görüyoruz. Peki Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, boyu kaç, nereli, mesleği ne?

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Ekranların fenomen yarışması 2020 Survivor tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılardan fiziği, duruşu ve başarıyla dikkat çeken Barış Murat Yağcı hayatı ve biyografisine dair merak edilenler ise haberimizde yer alıyor.