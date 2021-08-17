Survivor Başak Özer yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu yarışma programları sayesinde hayatı bir anda değişen ve Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Başak Özer'in son hali sosyal medyada gündem oldu. 2009 yılında katıldığı 'Var mısın Yok musun' sayesinde tanınan Başak Özer, 2010'da yayınlanan 'Survivor Kızlar-Erkekler' yarışmasında sergilediği performansla da dikkat çekmişti. 'Var mısın Yok musun' serüveni ailesinin baskıları sonucu başlayan Özer, 'Televizyonda yarışmanın tanıtımlarını gördüm ama pek ilgilenmedim. Annem ve babam benim adıma başvuru yapmış. Kamera karşısına çıkmak istemiyordum ancak baskılara dayanamadım' açıklamasını yapmıştı. 71 BİN TL KAZANDI! Başak Özer, 'İyi ki katılmışım diyorum' yorumunda bulunduğu yarışma sonrası 71 bin TL'lik ödülün yanı sıra büyük bir şöhretinde de sahibi olmuştu. Merve Oflaz'ın şampiyonluk ipini göğüslediği 'Survivor Kızlar-Erkekler'de 41 gün boyunca mücadele eden Özer, yarışmayı altıncı olarak tamamlamıştı. SON HALİ ŞAŞIRTTI Levent İyigel ile nikah masasına oturduktan sonra Ali adını verdiği oğlunu kucağına alan Başak Özer, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Şöhret olduğu dönem aynı zamanda senkronize milli takım sporcusu olan Survivor Başak Özer, bir süredir sosyal medya üzerinden bebek ve çocuk ürünleri satıyor. 1988 doğumlu Başak Özer'in son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte Survivor Başak'ın yıllar içerisindeki büyük değişimi... 'SENİ ÇOK SEVİYORUM' Özer, eşi Levent İyigel ile yer aldığı kareye, kalp emojisiyle birlikte, 'İyi ki doğdun hayat arkadaşım. Nice yıllarımız olsun. Seni çok çok çok seviyorum, seviyoruz' notunu yazmıştı.