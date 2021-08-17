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Giriş Tarihi: 17.08.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 16:18

Survivor Başak Özer yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

Bir dönem katıldığı 'Survivor' ve 'Var mısın Yok musun' gibi yarışmalarla şöhrete kavuşan Başak Özer, yıllar sonra ortaya çıktı. Survivor Başak Özer, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Levent İyigel ile evlendikten sonra Ali adını verdiği oğlunu kucağına alan Başak Özer, bir süredir sosyal medya üzerinden bebek ve çocuk ürünleri satıyor. Başak Özer'in son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte Survivor Başak'ın yıllar içerisindeki değişimi...

Survivor Başak Özer yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu yarışma programları sayesinde hayatı bir anda değişen ve Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Başak Özer'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Başak Özer yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

2009 yılında katıldığı 'Var mısın Yok musun' sayesinde tanınan Başak Özer, 2010'da yayınlanan 'Survivor Kızlar-Erkekler' yarışmasında sergilediği performansla da dikkat çekmişti.

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Survivor Başak Özer yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

'Var mısın Yok musun' serüveni ailesinin baskıları sonucu başlayan Özer, "Televizyonda yarışmanın tanıtımlarını gördüm ama pek ilgilenmedim. Annem ve babam benim adıma başvuru yapmış. Kamera karşısına çıkmak istemiyordum ancak baskılara dayanamadım" açıklamasını yapmıştı.

Survivor Başak Özer yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

71 BİN TL KAZANDI!

Başak Özer, "İyi ki katılmışım diyorum" yorumunda bulunduğu yarışma sonrası 71 bin TL'lik ödülün yanı sıra büyük bir şöhretinde de sahibi olmuştu.

Survivor Başak Özer yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi dudak uçuklattı

Merve Oflaz'ın şampiyonluk ipini göğüslediği 'Survivor Kızlar-Erkekler'de 41 gün boyunca mücadele eden Özer, yarışmayı altıncı olarak tamamlamıştı.

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