Survivor Bozok’un eski sevgilisi ünlü sunucu çıktı! Meğer 2.5 yıl aşk yaşamışlar...

Bozok Gören, 5 ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Ankaralı'dır. Eğitim hayatı Ankara, İstanbul ve Amerika'da geçmiştir.

2000 yılında Neşe Erberk ajansında mankenlik yapmaya başlamıştır.rıdır. Bozok Gören, aynı zamanda su altı teknolojisi eğitimi almış ve profesyonel bir dalgıçtır.

2013 yılında ekrana gelen Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılan adını geniş kitlelere duyuran Bozok Gören 2012 yılından bu yana Amerika'da tanıştığı Amy ile evlidir. Gemma Ocean Gören adında bir kız çocuğu vardır.