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Haberler Galeri Survivor Bozok'un eski sevgilisi ünlü sunucu çıktı! Meğer 2.5 yıl aşk yaşamışlar...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 10:53

Survivor Bozok'un eski sevgilisi ünlü sunucu çıktı! Meğer 2.5 yıl aşk yaşamışlar...

Survivor 2024 All Star'da kırmızı takımda mücadele eden Bozok Gören asi tavırlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Geçmişte Hakan Hatipoğlu ile yaşadığı kavgalarla da hafızalara kazınan Bozok Gören hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. 1974 doğumlu Bozok Gören hakkıda araştıma yapanlarsa eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Survivor Bozok'un eski sevgilisi herkesin tanıdığı ünlü sunucu çıktı. Meğer 2.5 yıl aşk yaşamışlar...

Survivor Bozok’un eski sevgilisi ünlü sunucu çıktı! Meğer 2.5 yıl aşk yaşamışlar...

Survivor 2024 All Star'da kırmızı takımda mücadele eden Bozok Gören bu sezon parkurlarda istenilen performansı henüz sergileyemedi. Bozok Gören, takım yaşanan başarısızlıklar sonucunda eleme adayı gösterildi.

Survivor Bozok’un eski sevgilisi ünlü sunucu çıktı! Meğer 2.5 yıl aşk yaşamışlar...

Bozok Gören, sosyal medya kullanıcılarının ve izleyicilerin merak edip araştırdığı isimler arasında yer alıyor.

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Survivor Bozok’un eski sevgilisi ünlü sunucu çıktı! Meğer 2.5 yıl aşk yaşamışlar...

Bozok Gören, 5 ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Ankaralı'dır. Eğitim hayatı Ankara, İstanbul ve Amerika'da geçmiştir.

2000 yılında Neşe Erberk ajansında mankenlik yapmaya başlamıştır.rıdır. Bozok Gören, aynı zamanda su altı teknolojisi eğitimi almış ve profesyonel bir dalgıçtır.

2013 yılında ekrana gelen Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılan adını geniş kitlelere duyuran Bozok Gören 2012 yılından bu yana Amerika'da tanıştığı Amy ile evlidir. Gemma Ocean Gören adında bir kız çocuğu vardır.

Survivor Bozok’un eski sevgilisi ünlü sunucu çıktı! Meğer 2.5 yıl aşk yaşamışlar...

Bozok Gören'in eski sevgilisinin ünlü sunucu olduğunu biliyor muydunuz?

Survivor Bozok’un eski sevgilisi ünlü sunucu çıktı! Meğer 2.5 yıl aşk yaşamışlar...

1974 doğumlu Bozok Gören'in eski sevgilisinin Çağla Şıkel olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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