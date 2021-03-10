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Haberler Galeri Survivor Elif Şadoğlu'nun eski halinden resmen eser yok! Survivor yarışması ile ünlenen Elif Şadoğlu estetikle bambaşka biri oldu!

'nun eski halinden resmen eser yok! ile ünlenen Elif Şadoğlu estetikle bambaşka biri oldu!

Son dönemlerde Eski yarışmacılarının değişimleri sıklıkla gündem oluyor. Adeta bambaşka birine dönüşen Survivor yarışmacılarından biri de . yarışmasına gönüllüler takımından katılan Elif Şadoğlu 21. hafta Survivor'a veda etmişti. 'de ise sürpriz yaparak sonradan takımına katılmıştı. Elif Şadoğlu'nun Survivor'daki halinden eser yok! Geçirdiği estetik operasyonlarla değişen inanılmaz... İşte Survivor ile ünlenen isimlerden olan ...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 07:56
Survivor Elif Şadoğlu'nun eski halinden resmen eser yok! Survivor yarışması ile ünlenen Elif Şadoğlu estetikle bambaşka biri oldu!

Son dönemlerde Eski yarışmacılarının değişimleri sıklıkla gündem oluyor. Adeta bambaşka birine dönüşen Survivor yarışmacılarından biri de .

Survivor Elif Şadoğlu'nun eski halinden resmen eser yok! Survivor yarışması ile ünlenen Elif Şadoğlu estetikle bambaşka biri oldu!

yarışmasına gönüllüler takımından katılan 21. hafta 'a veda etmişti.

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Survivor Elif Şadoğlu'nun eski halinden resmen eser yok! Survivor yarışması ile ünlenen Elif Şadoğlu estetikle bambaşka biri oldu!

'de ise sürpriz yaparak sonradan takımına katılmıştı.

Survivor Elif Şadoğlu'nun eski halinden resmen eser yok! Survivor yarışması ile ünlenen Elif Şadoğlu estetikle bambaşka biri oldu!

'nun 'daki halinden eser yok! Geçirdiği estetik operasyonlarla değişen inanılmaz...

Survivor Elif Şadoğlu'nun eski halinden resmen eser yok! Survivor yarışması ile ünlenen Elif Şadoğlu estetikle bambaşka biri oldu!

İşte ile ünlenen isimlerden olan 'nun değişimi...

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