Survivor Elif Şadoğlu'nun eski halinden resmen eser yok! Survivor yarışması ile ünlenen Elif Şadoğlu estetikle bambaşka biri oldu!

Son dönemlerde Eski Survivor yarışmacılarının değişimleri sıklıkla gündem oluyor. Adeta bambaşka birine dönüşen Survivor yarışmacılarından biri de Elif Şadoğlu. Survivor 2017 yarışmasına gönüllüler takımından katılan Elif Şadoğlu 21. hafta Survivor'a veda etmişti. Survivor 2018'de ise sürpriz yaparak sonradan All Star takımına katılmıştı. Elif Şadoğlu'nun Survivor'daki halinden eser yok! Geçirdiği estetik operasyonlarla değişen Survvor Elif Şadoğlu'nun son hali inanılmaz... İşte Survivor ile ünlenen isimlerden olan Elif Şadoğlu'nun değişimi... Ünlü yarışmacıyı görenler tanıyamadı. Survivor Elif'in yeni tarzı büyük beğeni topladı. Survivor Sahra Işık da değişimi ile konuşulan isimlerden... Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Survivor Aycan Yanaç'ın da eski halinden eser yok...