Survivor İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban’ın hasretine dayanamadı! Bakın soluğu nerede aldı...

Survivor yarışmasının son şampiyonu İsmail Balaban, yarışmadayken arayan annesinin "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" dediği nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılmıştı. İlişkisi milyonların gözü önünde sonlanan Balaban, Gamze Atakan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Survivor'ın diğer yarışmacılarından İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı. İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisi şimdilerde doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ailesinin yanına Nevşehir'e giden İlayda Şeker, sevgilisinin hasretine daha fazla dayanamadı ve soluğu Balaban'ın yanında aldı.