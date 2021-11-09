Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Survivor İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban'ın hasretine dayanamadı! Bakın soluğu nerede aldı...
Giriş Tarihi: 09.11.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:45

Survivor İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban'ın hasretine dayanamadı! Bakın soluğu nerede aldı...

Survivor yarışmasının son şampiyonu İsmail Balaban, yarışmadayken arayan annesinin "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" dediği nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılmıştı. İlişkisi milyonların gözü önünde sonlanan Balaban, Gamze Atakan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Survivor'ın diğer yarışmacılarından İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı. İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisi şimdilerde doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ailesinin yanına Nevşehir'e giden İlayda Şeker, sevgilisinin hasretine daha fazla dayanamadı ve soluğu Balaban'ın yanında aldı.

Survivor İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban’ın hasretine dayanamadı! Bakın soluğu nerede aldı...

İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşkı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Instagram'da birbirlerini yorumsuz bırakmayan çift, farklı şehirlerde kalmamaya özen gösteriyor.

Survivor İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban’ın hasretine dayanamadı! Bakın soluğu nerede aldı...

Birkaç gün önce ailesini görmek için Nevşehir'e giden İlayda Şeker, sevgilisi İsmail Balaban'dan daha fazla ayrı kalamadı. Şeker, Balaban'ın memleketi Antalya Elmalı'ya uçtu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban’ın hasretine dayanamadı! Bakın soluğu nerede aldı...

Eski Survivor yarışmacısı ilk fırsatta Nevşehir'deki anne babasının yanından ayrılarak, Balaban'ın köyüne gitti. Şeker o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Survivor İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban’ın hasretine dayanamadı! Bakın soluğu nerede aldı...

Survivor 2021 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden İsmail Balaban ile aşklarını ilan eden İlayda Şeker, sosyal medya hesabında değişikliğe gitti.

Survivor İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban’ın hasretine dayanamadı! Bakın soluğu nerede aldı...

İlişkisine kadar Instagram'da iddialı paylaşımlarda bulunan Şeker'in, Balaban'ın isteği üzerine bazı fotoğraflarını sildiği iddia edildi. Balaban'ın, sevgilisinin profilinde yer alan görüntüleri fazla cesur bulduğu öne sürüldü.

SON DAKİKA