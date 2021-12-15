Survivor Nagihan bu kez bildiğiniz gibi değil! Dudak uçuklatan değişimi ile Nagihan Karadere’nin son hali ağızları açık bıraktı!

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2022 ünlüler ve gönüllüler takımlarının kadrosunu açıklamasıyla ilgi odağı olanlardan biri de Nagihan Karadere idi. Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere, Survivor All Star 2022 ile geri dönecek olan isimler arasında yerini aldı. Nagihan Karadere değişimi ile herkesi şaşırttı. Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. 36 yaşındaki atlet Nagihan Karadere'nin son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. 2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Survivor Nagihan Karadere'nin son hali... Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Nagihan Karadere pembe saçları ile de beğeni topladı. Estetik ile değişen ünlü isimleri sizin için derledik...