Survivor olma hayali biten Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı?

Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya'yı Survivor 2021'de görenler tanımakta zorluk çekmişti. 23 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya kısa sürede Survivor'ın favori yarışmacılarından olmuş büyük bir fan kitlesine sahip olmuştu. Son olarak Survivor Adası'na veda eden isim olan Batuhan Karacakaya sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden oldu. Survivor Batuhan, her yarışmada 'Melisaaa!' diye bağırıyordu... Bazı sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya seslendiğini düşünürken, bazıları da sevgilisi olduğunu düşünüyordu... Ancak Melisa aslında bambaşka biri çıktı. Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil karakteri ile tanıdığımız Survivor hayallerine veda edenBatuhan Karacakaya'nın Melisa'sı bakın kim…