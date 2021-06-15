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Haberler Galeri Survivor olma hayali biten Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı?
Giriş Tarihi: 15.06.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 09:06

olma hayali biten 'nın '!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı?

Aşk-ı Memnu'nun 'i 'yı 'de görenler tanımakta zorluk çekmişti. 23 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya kısa sürede 'ın favori yarışmacılarından olmuş büyük bir fan kitlesine sahip olmuştu. Son olarak 'na veda eden isim olan Batuhan Karacakaya sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden oldu. Survivor Batuhan, her yarışmada 'Melisaaa!' diye bağırıyordu... Bazı sosyal medya kullanıcıları 'nın kızı 'ya seslendiğini düşünürken, bazıları da sevgilisi olduğunu düşünüyordu... Ancak Melisa aslında bambaşka biri çıktı. Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil karakteri ile tanıdığımız bakın kim…

Survivor olma hayali biten Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı?

Aşk-ı Memnu'nun 'i 'yı 'de görenler tanımakta zorluk çekmişti.

Survivor olma hayali biten Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı?

23 yaşındaki genç oyuncu kısa sürede 'ın favori yarışmacılarından olmuş büyük bir fan kitlesine sahip olmuştu.

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Survivor olma hayali biten Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı?

Son olarak 'na veda eden isim olan sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden oldu.

Survivor olma hayali biten Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı?

Batuhan, her yarışmada 'Melisaaa!' diye bağırıyordu...

Survivor olma hayali biten Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı?

Bazı sosyal medya kullanıcıları 'nın kızı 'ya seslendiğini düşünürken, bazıları da sevgilisi olduğunu düşünüyordu...

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