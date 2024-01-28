Giriş Tarihi: 28.01.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
10:48
Survivor Sahra Işık'ın eşi İdris Aybirdi'den boşanma açıklaması! Evlilik yıldönümünde hayatının şokunu yaşamıştı...
Survivor Sahra Işık eşi İdris Aybirdi'den boşanma açıklaması! 'Survivor 2014', 'Survivor 2015', 'Survivor All Star 2018' ve şimdi de 'Survivor All Star 2024'te yarışan Sahra Işık iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlenmişti. Ancak Sahra Işık, evlilik yıl dönümlerini kutlamak için çıktıkları yemekte eşine hayatının şokunu yaşatmıştı. Birbirlerine boşanma davası açan ikiliden geçtiğimiz gün Levent'te görüntülenen Aybirdi, Işık ile ilişkilerindeki sürpriz gelişmeyi açıkladı.