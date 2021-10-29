Survivor Seda Aktuğlu’nun eski halinden eser yok! Survivor yarışması ile ünlenen Seda Aktuğlu değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Seda Aktuğlu'nun değişimi sosyal medyayı salladı. 2010 yılında katıldığı Survivor Kızlar- Erkekler yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Seda Aktuğlu, iddialı pozlarıyla Instagram'ı sallıyor. Almanya'da doğan Seda Aktuğlu, 2008 yılında katıldığı Var mısın Yok musun yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti. Var mısın Yok musun ve Survivor yarışmalarıyla adından söz ettiren Seda Aktuğlu, şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla nefes kesiyor. İşte eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz Survivor ile tanınan ve yarışma sonrası büyük bir değişim yaşayan ünlü güzeller...