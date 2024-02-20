Survivor Sema ile Pınar’ın kavgası gündem olmuştu...Survivor Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim çıktı!

İkizinin yanına giden Seda, Pınar için "Ben ona göstereceğim. Bakalım nasıl yarışmacıymış çıksın benim karşıma göstersin. O senin 20 günde roket gibi olacağını bildiği için seçme yapmanı istemiyor. Ben ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim" ifadelerini kullandı.