Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
15:16
Survivor Sema ile Pınar'ın kavgası gündem olmuştu...Survivor Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı!
Survivor All Star 2024 programı bu sezon yarışmacıların performansından çok kavgalarıyla konuşuluyor. Survivor'ın 37. bölümünde Pınar-Seda-Sema kavgası gündem oldu. Pınar, yarışmaya yeni dahil olan Sema'ya "Lohusa" benzetmesi yapınca ikizi Seda da öfkeden deliye dönerek kavgaya dahil oldu. Tansiyonun düşmediği Survivor All Star 2024'a sonradan dahil olan Sema Aydemir'in özel hayatı merak konusu oldu. Survivor Sema'nın oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı. İşte Survivor Sema Aydemir'in eski eşi...