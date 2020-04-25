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Obuz kimdir? kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen yarışması Survivor yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ederken '' kimdir kaç yaşında?'' gibi sorulara izleyici kitlesi yanıt arıyor. Uzun soluklu yarışma programı Survivor'da 2020 sezonunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar zorlu oyunlarda kozlarını paylaşmaya devam ederken yarışmacılardan Yasin Obuz'un biyografisi ve hayatı ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek arama motorlarında Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yarışmacılardan Barış Murat Yağcı'yla olan kavgasıyla gündeme gelen yarışmacının amatör ve profesyonel olarak futbol oynadığı biliniyor. Peki Survivor , kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne? İşte gönüllüler takımı yarışmacısı hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 25.04.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 16:02
Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor 2020 yeni formatıyla yayınlanmaya devam ederken yarışmacılardan kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtları merak ediliyor. Survivor yeni bölümü ile bu akşam izleyenlerin karşısına çıkacak. Takipçileri tarafından merakla beklenen Survivor, yeni parkurları ve ilginç yarışmaları ile izleyenlere yeniden merhaba derken Konuşması, yarışma performansı ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken '' , nereli, mesleği ne?'' gibi sorular izleyiciler tarafından araştırılmaya başlanacak. Yarışmanın 2020 sezonun, izleyenlerin dikkatini çeken yarışmacılar arasında Yasin gönüllüler takımından yer alıyor. Peki Obuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yasin Obuz boyu ve kilosu kaç, mesleği ne?

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor gerek yarışmaları gerekse yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Haberimizde, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları ve yarışmacı hakkında tüm bilgiler yer alıyor.

Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

YASİN OBUZ KİMDİR?

Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı.

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Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.

Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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