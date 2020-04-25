Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen yarışması Survivor yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ederken '' Yasin Obuz kimdir kaç yaşında?'' gibi sorulara izleyici kitlesi yanıt arıyor. Uzun soluklu yarışma programı Survivor'da 2020 sezonunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar zorlu oyunlarda kozlarını paylaşmaya devam ederken yarışmacılardan Yasin Obuz'un biyografisi ve hayatı ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek arama motorlarında Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yarışmacılardan Barış Murat Yağcı'yla olan kavgasıyla gündeme gelen yarışmacının amatör ve profesyonel olarak futbol oynadığı biliniyor. Peki Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne? İşte gönüllüler takımı yarışmacısı hakkında merak edilenler…