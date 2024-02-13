Survivor’a katılmaya doyamayan Merve Aydın’ın eşi meğer golcü futbolcuymuş! Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...

Survivor denilince ilk akla gelen isimler arasında yer alan Merve Aydın bu kez eşi ile gündeme geldi. Ünlü ismin eşinin kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. "Karısı parkurda, kocası yeşil sahalarda ter döktürmüş" yorumları yapıldı. Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...