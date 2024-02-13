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Haberler Galeri Survivor'a katılmaya doyamayan Merve Aydın'ın eşi meğer golcü futbolcuymuş! Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:27

Survivor'a katılmaya doyamayan Merve Aydın'ın eşi meğer golcü futbolcuymuş! Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...

Survivor'a katılmaya doyamayan ve parkurdaki hırsı ve başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın en çok konuşulan yarışmacılar arasında yerini kimseye kaptırmıyor. Türkiye'nin en zorlu yarışmasında rakiplerine soğuk ter döktüren Merve Aydın'ın eşi de yeşil sahalarda rakiplerine meydan okuyan golcü futbolcuymuş. Meğer, o takımın...

Survivor’a katılmaya doyamayan Merve Aydın’ın eşi meğer golcü futbolcuymuş! Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...

Survivor denilince ilk akla gelen isimler arasında yer alan Merve Aydın bu kez eşi ile gündeme geldi. Ünlü ismin eşinin kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. "Karısı parkurda, kocası yeşil sahalarda ter döktürmüş" yorumları yapıldı. Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...

Survivor’a katılmaya doyamayan Merve Aydın’ın eşi meğer golcü futbolcuymuş! Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...

Her yıl Tv8'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Surivor bu yılda izleyiciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

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Survivor’a katılmaya doyamayan Merve Aydın’ın eşi meğer golcü futbolcuymuş! Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...

Efsane kadrosuyla bu yılda en çok konuşulan yarışmacılarla kıyasıya rekabet devam ederken kırmızı takımda yer alan Merve Aydın parkurda adeta rüzgar gibi esiyor.

Survivor’a katılmaya doyamayan Merve Aydın’ın eşi meğer golcü futbolcuymuş! Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...

Survivor'a beşinci kez katılan Merve Aydın bu kez eşi ile gündemde.

Survivor’a katılmaya doyamayan Merve Aydın’ın eşi meğer golcü futbolcuymuş! Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...

2014, 2015, 2019, 2022 ve 2024 sezonlarında Survivor'a damga vuran Merve Aydın evli ve bir çocuk annesi.

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