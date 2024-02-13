Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
11:27
Survivor'a katılmaya doyamayan Merve Aydın'ın eşi meğer golcü futbolcuymuş! Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...
Survivor'a katılmaya doyamayan ve parkurdaki hırsı ve başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın en çok konuşulan yarışmacılar arasında yerini kimseye kaptırmıyor. Türkiye'nin en zorlu yarışmasında rakiplerine soğuk ter döktüren Merve Aydın'ın eşi de yeşil sahalarda rakiplerine meydan okuyan golcü futbolcuymuş. Meğer, o takımın...